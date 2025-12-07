"Глупая и неприятная": Трамп раскритиковал журналистку из-за вопроса о бальном зале Белого дома

Дональд Трамп в субботу выступил в защиту роста стоимости строительства нового бального зала в Белом доме. Он заявил, что после завершения проекта помещение станет "намного больше и красивее".

Цена зала выросла на 150 миллионов долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

Смотрите также США сообщили Европе две новости: одна – хорошая об Украине, другая – плохая о НАТО, – СМИ

Почему Трамп снова набросился на журналистку?

Сначала Трамп резко ответил главной корреспондентке Белого дома CNN Кейтлан Коллинз, которая спросила о пересмотре бюджета.

"Кейтлан Коллинз из фейковых новостей CNN, всегда глупая и неприятная, спросила меня, почему новый бальный зал стоит больше, чем мы думали год назад", – написал президент в Truth Social, ошибившись с именем журналистки.

По его словам, зал будет "вдвое больше", а качество интерьера и отделки поднято до "высочайшего уровня". Кроме того, увеличено расстояние между колоннами, "чтобы улучшить обзор".

Трамп утверждает, что работы происходят "в рамках бюджета и с опережением графика" и отмечает, что проект финансируется частными взносами, а не средствами налогоплательщиков.

В июле Белый дом сообщал, что строительство обойдется в 200 миллионов долларов. Впоследствии президент озвучил новую сумму – 300 миллионов. В конце октября чиновники назвали уже 350 миллионов. Несмотря на заверения, что существующие сооружения не затронут, проект вызвал споры после полного сноса Восточного крыла в октябре.

Во время демонтажа обнародовали список крупных компаний, финансирующих строительство. Среди доноров – Amazon, Apple, Google, Meta, Lockheed Martin, Comcast, Microsoft, Palantir, Union Pacific Railroad и T-Mobile. Трамп также заявил, что вкладывает часть собственных денег.

Сначала проектом руководил архитектор Джеймс МакКрери II, но на этой неделе администрация сообщила, что теперь главным архитектором станет Шалом Баранес, известный проектами правительственных зданий. МакКрери останется в команде как консультант.

И сам проект, и демонтаж зданий вызвали острую реакцию со стороны законодателей, историков, комментаторов и бывших жителей и сотрудников Белого дома.

Недавно Трамп называл другую журналистку "тупой"