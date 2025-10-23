Один разговор: СМИ назвали, что повлияло на решение Трампа по санкциям против России

Хотя Украина очень давно просила Трампа о санкциях против россиян, лидер США ввел их только 22 октября. Это стало несколько неожиданным, ведь это первые санкции против России при новой каденции Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Почему Трамп решил ввести санкции против России?

Несмотря на то, что лидер Америки сказал, мол, почувствовал, что пришло время, настоящая причина была более земной. Это разговор Рубио и Лаврова.

Axios со ссылкой на чиновника США информируют, что "разочарование Трампа Россией достигло новых высот" после разговора между государственным секретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 20 октября.

Разговор завершился без прогресса и привел к выводу, что россияне не находятся в состоянии, который бы позволил достичь соглашения о прекращении войны. Поэтому нет смысла проводить встречу между Трампом и Путиным, заявил американский чиновник. Этот вывод проложил путь к решению Трампа ввести новые санкции против России,

– говорится в статье.

Интересно! После решения Трампа о санкциях Рубио сказал: встреча между ним и Лавровым все еще возможна, а диалог будет продолжаться.

Последние заявления россиян