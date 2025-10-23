Один разговор: СМИ назвали, что повлияло на решение Трампа по санкциям против России
- Трамп ввел санкции против России после одного из разговоров своих чиновников.
- Разочарование Трампа возросло из-за отсутствия возможности заключить соглашение о прекращении войны, что привело к решению о санкциях.
Хотя Украина очень давно просила Трампа о санкциях против россиян, лидер США ввел их только 22 октября. Это стало несколько неожиданным, ведь это первые санкции против России при новой каденции Трампа.
Почему Трамп решил ввести санкции против России?
Несмотря на то, что лидер Америки сказал, мол, почувствовал, что пришло время, настоящая причина была более земной. Это разговор Рубио и Лаврова.
Axios со ссылкой на чиновника США информируют, что "разочарование Трампа Россией достигло новых высот" после разговора между государственным секретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 20 октября.
Разговор завершился без прогресса и привел к выводу, что россияне не находятся в состоянии, который бы позволил достичь соглашения о прекращении войны. Поэтому нет смысла проводить встречу между Трампом и Путиным, заявил американский чиновник. Этот вывод проложил путь к решению Трампа ввести новые санкции против России,
Интересно! После решения Трампа о санкциях Рубио сказал: встреча между ним и Лавровым все еще возможна, а диалог будет продолжаться.
Последние заявления россиян
Путин заверил, что санкции от США не повлияют на "экономическое самочувствие страны". Хотя и признает, что они значительные.
Диктатор говорит, что "диалог лучше войны", и хотел бы верить, что встречу с Трампом не отменили, а перенесли.
Тем не менее Путин пообещал "потрясающий" ответ в случае, если США передадут Украине "Томагавки".
Медведев был более откровенным. Он назвал Трампа врагом России и болтливым "миротворцем". Мол, это теперь война Трампа, а не Байдена, как обычно говорил президент США. Медведев пообещал и в дальнейшем атаковать Украину, без "ненужных переговоров".