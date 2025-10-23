Одна розмова: ЗМІ назвали, що вплинуло на рішення Трампа щодо санкцій проти Росії

Хоча Україна дуже давно просила Трампа про санкції проти росіян, лідер США запровадив їх тільки 22 жовтня. Це стало дещо неочікуваним, адже це перші санкції проти Росії за нової каденції Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Чому Трамп вирішив ввести санкції проти Росії?

Попри те, що лідер Америки сказав, мовляв, відчув, що прийшов час, справжня причина була більш земною. Це розмова Рубіо та Лаврова.

Axios з посиланням на посадовця США інформують, що "розчарування Трампа Росією досягло нових висот" після розмови між державним секретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 20 жовтня.

Розмова завершилася без прогресу та призвела до висновку, що росіяни не перебувають у стані, який би дозволив досягти угоди про припинення війни. Тож немає сенсу проводити зустріч між Трампом і Путіним, заявив американський чиновник. Цей висновок проклав шлях до рішення Трампа запровадити нові санкції проти Росії,

– ідеться в статті.

Цікаво! Після рішення Трампа щодо санкцій Рубіо сказав: зустріч між ним і Лавровим усе ще можлива, а діалог триватиме.

