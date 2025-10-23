Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Дмитрия Медведева.

Что сказал Медведев о решении Трампа по санкциям?

Заместитель председателя Совета Безопасности России недоволен тем, что Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште и ввел санкции.

Что еще? Будет ли новое оружие, кроме пресловутых "Томагавков"? Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их болтливый "миротворец" теперь полноценно стал на тропу войны с Россией. Да, он пока что не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена!

– высказался Медведев.

По его словам, теперь Трамп "полностью солидаризировался с безумной Европой".

"Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и так далее. Это не отменяет главного: принятые решения – это акт войны против России", – подчеркнул чиновник.

Напоследок он традиционно пригрозил новыми ударами по Украине. Что интересно, при этом признал мирные переговоры ненужными – собственно, продемонстрировав истинное отношение России к текущим событиям.

В очередном движении трамповского маятника есть и явный плюс: можно долбить разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленных соглашений,

– написал Медведев.

Почему это важно? Медведев – одно из тех публичных российских лиц, которые не скрывают своих эмоций за дипломатическими заявлениями. Если Песков и Лавров обычно более сдержанные, то Медведев и Захарова по-хамски озвучивают то, о чем действительно думают российские чиновники. Их заявления всегда очень агрессивные и откровенно хамские. Это показывает не только уровень политической культуры, но и то, что в современном мире возможно так высказываться без последствий.

Что решил Трамп относительно санкций против России?