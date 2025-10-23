Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Дмитрия Медведева.
Что сказал Медведев о решении Трампа по санкциям?
Заместитель председателя Совета Безопасности России недоволен тем, что Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште и ввел санкции.
Что еще? Будет ли новое оружие, кроме пресловутых "Томагавков"? Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их болтливый "миротворец" теперь полноценно стал на тропу войны с Россией. Да, он пока что не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена!
– высказался Медведев.
По его словам, теперь Трамп "полностью солидаризировался с безумной Европой".
"Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и так далее. Это не отменяет главного: принятые решения – это акт войны против России", – подчеркнул чиновник.
Напоследок он традиционно пригрозил новыми ударами по Украине. Что интересно, при этом признал мирные переговоры ненужными – собственно, продемонстрировав истинное отношение России к текущим событиям.
В очередном движении трамповского маятника есть и явный плюс: можно долбить разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. И добиваться победы именно там, где она только возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленных соглашений,
– написал Медведев.
Почему это важно? Медведев – одно из тех публичных российских лиц, которые не скрывают своих эмоций за дипломатическими заявлениями. Если Песков и Лавров обычно более сдержанные, то Медведев и Захарова по-хамски озвучивают то, о чем действительно думают российские чиновники. Их заявления всегда очень агрессивные и откровенно хамские. Это показывает не только уровень политической культуры, но и то, что в современном мире возможно так высказываться без последствий.
Что решил Трамп относительно санкций против России?
Американский президент впервые за свою вторую каденцию ввел санкции против России. До этого их анонсировал министр финансов Скотт Бессент.
Санкции должны ощутимо ударить по экономике России, ведь касаются нефтяной отрасли. Имущество "Роснефти" и "Лукойла" и доли, связанные с компаниями, которые находятся в Соединенных Штатах, заблокируют.
Трамп сказал, будто "почувствовал", что время их ввести. А "всю Украину" Путину не отдаст.
Журналист Остап Ярыш в колонке для 24 Канала написал, что после окончания шатдауна в США в Конгрессе рассмотрят другие законопроекты, направленные против России. Все они имеют двухпартийную поддержку.