Президент США и польский лидер провели телефонный разговор. Это произошло на фоне атаки российских дронов на Польшу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Кароля Навроцкого.

Что известно о разговоре польского и американского лидеров?

Кароль Навроцкий заявил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом на фоне атаки российских беспилотников на Польшу, которая состоялась ночью 10 сентября.

Только что я имел телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом по многократному нарушению польского воздушного пространства российскими дронами, которое произошло этой ночью. Этот разговор является частью ряда консультаций, которые я провожу с нашими союзниками,

– написал польский президент.

Он добавил, что разговоры, которые состоялись, подтвердили единство союзников Польши.

Российские дроны атаковали Польшу: что известно?