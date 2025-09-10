Трамп и Навроцкий обсудили атаку российских дронов на Польшу: первые детали
- Президент США Дональд Трамп и польский лидер Кароль Навроцкий провели телефонный разговор после атаки российских дронов на Польшу.
- Навроцкий отметил, что разговор подтвердил единство союзников Польши в контексте нарушения польского воздушного пространства.
Президент США и польский лидер провели телефонный разговор. Это произошло на фоне атаки российских дронов на Польшу.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Кароля Навроцкого.
Что известно о разговоре польского и американского лидеров?
Кароль Навроцкий заявил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом на фоне атаки российских беспилотников на Польшу, которая состоялась ночью 10 сентября.
Только что я имел телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом по многократному нарушению польского воздушного пространства российскими дронами, которое произошло этой ночью. Этот разговор является частью ряда консультаций, которые я провожу с нашими союзниками,
– написал польский президент.
Он добавил, что разговоры, которые состоялись, подтвердили единство союзников Польши.
Российские дроны атаковали Польшу: что известно?
Напомним, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, из-за чего страна подняла много авиации и активировала ПВО.
Один из дронов был обнаружен в селе Чоснувка, где он упал в поле далеко от жилых зон.
Другой упал в селе Вырики, повредив дом и автомобиль, еще один дрон нашли в Мнишкуве, в Лодзинском воеводстве, на открытой местности.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о 19 воздушных целей, которые нарушили границу.