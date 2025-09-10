Трамп і Навроцький обговорили атаку російських дронів на Польщу: перші деталі
- Президент США Дональд Трамп і польський лідер Кароль Навроцький провели телефонну розмову після атаки російських дронів на Польщу.
- Навроцький зазначив, що розмова підтвердила єдність союзників Польщі в контексті порушення польського повітряного простору.
Президент США та польський лідер провели телефонну розмову. Це відбулося на тлі атаки російських дронів на Польщу.
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Кароля Навроцького.
Що відомо про розмову польського та американського лідерів?
Кароль Навроцький заявив, що провів телефонну розмову з Дональдом Трампом на тлі атаки російських безпілотників на Польщу, яка відбулася уночі 10 вересня.
Щойно я мав телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом щодо багаторазового порушення польського повітряного простору російськими дронами, яке сталося цієї ночі. Ця розмова є частиною низки консультацій, які я проводжу з нашими союзниками,
– написав польський президент.
Він додав, що розмови, які відбулися, підтвердили єдність союзників Польщі.
Російські дрони атакували Польщу: що відомо?
Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, через що країна підняла багато авіації та активувала ППО.
Один з дронів був виявлений у селі Чоснувка, де він впав у поле далеко від житлових зон.
Інший впав у селі Вирики, пошкодивши будинок та автомобіль, ще один дрон знайшли у Мнішкуві, в Лодзинському воєводстві, на відкритій місцевості.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про 19 повітряних цілей, які порушили кордон.