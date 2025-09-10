Президент США та польський лідер провели телефонну розмову. Це відбулося на тлі атаки російських дронів на Польщу.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву Кароля Навроцького.

Дивіться також Польща вперше відбивалась від російських "Шахедів": все, що відомо

Що відомо про розмову польського та американського лідерів?

Кароль Навроцький заявив, що провів телефонну розмову з Дональдом Трампом на тлі атаки російських безпілотників на Польщу, яка відбулася уночі 10 вересня.

Щойно я мав телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом щодо багаторазового порушення польського повітряного простору російськими дронами, яке сталося цієї ночі. Ця розмова є частиною низки консультацій, які я проводжу з нашими союзниками,

– написав польський президент.

Він додав, що розмови, які відбулися, підтвердили єдність союзників Польщі.

Російські дрони атакували Польщу: що відомо?