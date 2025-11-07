Поэтому саммит не состоялся: Трамп назвал главное препятствие для встречи с Путиным
- Дональд Трамп считает, что встреча с Владимиром Путиным невозможна из-за нежелания России завершить войну в Украине.
- Трамп также раскритиковал Джо Байдена, обвиняя его в том, что он позволил России начать войну.
Дональд Трамп рассказал, почему пока не видит возможности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Их встреча в Будапеште так и не состоялась после того, как США ее отменили.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Американский лидер отметил, что Россия открыто не желает завершать войну в Украине.
К теме Все изменили 3 момента: что кроется за новым заявлением Кремля о встрече Трампа с Путиным
Почему Трамп не хочет встречаться с Путиным?
Президент Соединенных Штатов отметил, что встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште помешало нежелание России остановить боевые действия в Украине. Дональд Трамп считает, что со временем Кремль может все же согласиться на перемирие, ведь ежедневно враг несет существенные потери.
Они (россияне – 24 Канал) теряют 7 000 солдат в неделю. Это большой вред, и между ними двумя разделено мнение. Знаете, Россия теряет больше солдат на самом деле, но они обе теряют много людей, и это главное, что для меня не экономическое,
– отметил Трамп.
По привычке Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за то, что именно он якобы позволил России начать войну. Нынешний президент США говорит, что "унаследовал эту войну" и планирует скоро ее завершить.
Трамп также отметил, что для США финансовая сторона войны – это не проблема и страна своих денег не тратит. Он отметил, что за все предоставленные ракеты и другое вооружение Соединенным Штатам платит НАТО.
Возможна ли встреча Путина и Трампа в ближайшее время?
Дональд Трамп и Владимир Путин предварительно договаривались о встрече в Будапеште, но США решили отменить саммит. Тогда американская сторона решила, что встреча нет смысла, ведь договориться с российским диктатором о завершении войны сейчас не получится.
Во время визита премьер-министра Венгрии президент США уже не исключил возможности встречи с Владимиром Путиным. Дональд Трамп заметил, что на такую встречу "всегда есть шанс".
В Вашингтоне Виктор Орбан сообщил, что встреча Трампа и Путина все же может пройти в Будапеште, если стороны решат несколько неурегулированных вопросов.