Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Magyarnemzet.

Смотрите также Россия, Путин и не только: СМИ узнали, о чем Орбан будет говорить с Трампом в Белом доме

Что сказал Орбан о новых планах по встрече Путина и Трампа в Будапеште?

По словам венгерского премьера, визит может произойти в любой день.

В переговорах между США и Россией есть один-два неурегулированных вопроса. Если это будет решено, мирный саммит в Будапеште может быть создан в течение нескольких дней, и с этого времени, в зависимости от согласия сторон, могут произойти прекращение огня и мир,

– заявил Орбан.

Следует сказать, что это первое заявление о новой возможной встрече в Венгрии. До того саммит должны были провести в середине октября, но отменили его.

Интересно! Трамп считает, что есть сильные продвижения в мирном процессе. А Песков призвал не прогнозировать возможные сроки встречи представителей США и России.

Орбан считает, что "важно держать войну за пределами Венгрии". Однако говорил и о развитии военной промышленности. И уверял, что везде имеет друзей.

"Куда бы я ни пошел в мире, будь то Россия, или Китай, арабский или турецкий мир, или даже Америка, я ищу для этого партнеров, и количество моих друзей растет. Растет количество стран, заинтересованных в успехе Венгрии. Мне придется однажды огородить Брюссель, но это другая, позже задача", – сказал он.

Орбан высказался о российской угрозе

Также венгерский премьер неожиданно сказал о российских угрозах – мол, Европе нужна новая система безопасности.

В этой европейской системе безопасности Венгрия и другие европейские государства должны участвовать с военными возможностями, которые могут защитить европейский континент от всех российских угроз. Это называется балансом. Если мы этого не создадим, то следующее поколение должно прожить свою жизнь в тени угрозы военной войны

– объяснил премьер-министр.

Что еще говорил Орбан?