Что сказал Орбан о новых планах по встрече Путина и Трампа в Будапеште?
По словам венгерского премьера, визит может произойти в любой день.
В переговорах между США и Россией есть один-два неурегулированных вопроса. Если это будет решено, мирный саммит в Будапеште может быть создан в течение нескольких дней, и с этого времени, в зависимости от согласия сторон, могут произойти прекращение огня и мир,
– заявил Орбан.
Следует сказать, что это первое заявление о новой возможной встрече в Венгрии. До того саммит должны были провести в середине октября, но отменили его.
Интересно! Трамп считает, что есть сильные продвижения в мирном процессе. А Песков призвал не прогнозировать возможные сроки встречи представителей США и России.
Орбан считает, что "важно держать войну за пределами Венгрии". Однако говорил и о развитии военной промышленности. И уверял, что везде имеет друзей.
"Куда бы я ни пошел в мире, будь то Россия, или Китай, арабский или турецкий мир, или даже Америка, я ищу для этого партнеров, и количество моих друзей растет. Растет количество стран, заинтересованных в успехе Венгрии. Мне придется однажды огородить Брюссель, но это другая, позже задача", – сказал он.
Орбан высказался о российской угрозе
Также венгерский премьер неожиданно сказал о российских угрозах – мол, Европе нужна новая система безопасности.
В этой европейской системе безопасности Венгрия и другие европейские государства должны участвовать с военными возможностями, которые могут защитить европейский континент от всех российских угроз. Это называется балансом. Если мы этого не создадим, то следующее поколение должно прожить свою жизнь в тени угрозы военной войны
– объяснил премьер-министр.
Что еще говорил Орбан?
Он всячески подчеркивал, что должен защитить венгерских потребителей, иначе цены для них вырастут. Речь идет об американских санкциях против российских энергоносителей. А потому Орбан будет просить Трампа исключить Венгрию из списка санкций.
В целом же он считает, что сейчас открывают новую главу в книге американо-венгерского сотрудничества.