Какова истинная цель Орбана во время встречи в Белом доме?

Орбан, который предложил провести саммит в Будапеште, также планирует добиться смягчения санкций США, наложенных на российскую энергетику.

Этот визит станет важным испытанием для более жесткой позиции Трампа в отношении Кремля после его обвинений в адрес Путина в затягивании переговоров о прекращении войны,

Однако, как отмечают источники, главная цель Орбана – убедить Трампа посетить Венгрию, ведь премьер сталкивается с беспрецедентным вызовом внутри страны накануне парламентских выборов в апреле.

По мнению советников, визит Трампа укрепил бы образ Орбана как государственного деятеля и мобилизовал его консервативный электорат.

Орбан хочет, чтобы Трамп приехал в Будапешт до выборов. Это главный приоритет. Они будут говорить о вопросах российского газа, но для Орбана важнейшими являются выборы,

– сказал собеседник, который работает в венгерском правительственном учреждении в сфере внешней политики.

Орбан также везет в США пакет предложений. По данным источников, Будапешт планирует подписать соглашение на 100 миллионов долларов с Westinghouse Electric по закупке ядерного топлива вместо российского. К тому же страна рассматривает возможность контракта объемом 600 миллионов долларов на импорт американского сжиженного природного газа в течение пяти лет.

Встреча Трампа и Орбана: что известно?