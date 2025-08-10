Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске в пятницу, заявив, что Украина и Россия близки к соглашению. Трамп не против организовать трехстороннюю встречу с участием Зеленского, но он поддался на просьбы России этого не делать.

Трамп также заявил, что потенциальная сделка "может включать определенный обмен территориями". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Как Трамп поддался на просьбу Москвы не приглашать Зеленского на встречу?

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина должна состояться в пятницу на Аляске. Хотя Трамп и не против трехстороннего саммита с участием Зеленского, Кремль отказал ему от этого.

Трамп заявил, что стороны в войне близки к соглашению. Она, по его словам, будет включать "определенный обмен территориями и благо обеих сторон". Это может означать отказ Украины от значительных территорий, что, по мнению Зеленского и его европейских союзников, только поощрять российскую агрессию.

Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы,

– сказали в совместном заявлении лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании и Финляндии, а также президент Европейской Комиссии.

Впрочем, они отметили, что отправной точкой переговоров должна быть нынешняя линия соприкосновения, а Украина в результате должна получить надежные гарантии безопасности.

Руководитель аппарата Зеленского Андрей Еврмак заявил, что "линия фронта – это не граница". Киев не собирается признавать любые территориальные достижения России.

Европейские страны выдвинули контрпредложение плану Путина, содержание которого могли раскрыть The Wall Street Journal. Абсурдом считается также предложение Москвы начать перемирие уже после выхода украинских войск из Донецкой области.

Американский чиновник заявил, что многочасовые встречи в Чивнинге "принесли значительный прогресс в достижении цели президента Трампа – положить конец войне в Украине – накануне предстоящей встречи президента Трампа и президента Путина на Аляске".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что найдут "справедливый и длительный мир" и обещают "неостановимую поддержку" Украине, одновременно там приветствуют усилия Трампа по прекращению боевых действий. Макрон также отметил, что Украина должна участвовать в переговорах.

Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия Евразия, сказала, что нынешнее мирное усилие является первой "более-менее реалистичной" попыткой остановить войну, но она остается скептически настроенной по выполнению соглашений.