Никакого давления не будет: почему сейчас Путин выгоден для Трампа

Конфликт на Ближнем Востоке постепенно меняет геополитические приоритеты США. На этом фоне все чаще возникает вопрос, будет ли Вашингтон усиливать давление на Россию из-за войны против Украины.

Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко в эфире 24 Канала объяснил, почему сейчас Дональд Трамп может не спешить с давлением на Кремль. По его словам, в нынешней ситуации Путин даже выполняет для США определенную роль.

Война России против Украины не является главным приоритетом

Из-за обострения на Ближнем Востоке администрация Дональда Трампа вынуждена перераспределять политическое внимание и ресурсы. США все глубже вовлекаются в новый конфликт, а это автоматически уменьшает фокус на других международных кризисах, в частности на войне России против Украины.

Давайте будем реалистами. Для Трампа сейчас завершение российско-украинской войны не является первичной политической целью,

– отметил Буряченко.

Он отметил, что Вашингтон сейчас сталкивается с давлением сразу с нескольких направлений. Партнеры США на Ближнем Востоке требуют гарантий безопасности и помощи, а сама ситуация в регионе быстро обостряется.

Чем больше Соединенные Штаты втягиваются в Ближний Восток, тем меньше в приоритете остается завершение российско-украинской войны,

– пояснил он.

Буряченко также обратил внимание, что подобную тенденцию ранее публично признавал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в нынешних условиях США просто не могут одновременно максимально активно действовать на нескольких глобальных направлениях.

Трамп не будет давить на Путина

На этом этапе для Дональда Трампа важно не допустить резкого скачка цен на энергоносители. Из-за конфликта на Ближнем Востоке мировые энергетические рынки уже начали реагировать, и Вашингтон вынужден учитывать эти риски.

Путин сейчас, по крайней мере пока нет понимания относительно перспектив конфликта на Ближнем Востоке, выполняет для Трампа определенную полезную функцию,

– отметил Буряченко.

Он пояснил, что одним из факторов стабилизации рынка остается российская нефть. Именно поэтому некоторые страны, в частности Индия, продолжают ее закупать, чтобы избежать дефицита и резкого роста цен.

За счет российской сырой нефти пытаются стабилизировать рынок,

– объяснил он.

Энергетическая ситуация уже быстро меняется. По его словам, цены на нефть на спотовом рынке выросли примерно на 22%, а стоимость сжиженного газа из-за рисков вокруг Ормузского пролива подскочила еще сильнее.

США сейчас не могут одновременно давить и на Иран, и на Россию

Вашингтон оказался в ситуации, когда вынужден концентрировать ресурсы на одном большом конфликте. Поэтому Соединенные Штаты просто не могут параллельно усиливать давление на Россию.

Силы и возможности Соединенных Штатов не безграничны. Они не могут разорваться между конфликтом на Ближнем Востоке и давлением на Путина,

– отметил Буряченко.

Он добавил, что сейчас на администрацию Трампа давят не только события вокруг Ирана. Значительное влияние имеют и партнеры США в регионе, в частности страны Персидского залива, которые требуют от Вашингтона дополнительных гарантий безопасности.

На Соединенные Штаты сейчас давит не столько Иран, сколько их традиционные партнеры в регионе,

– пояснил он.

По словам Буряченко, ситуацию осложняет и позиция европейских государств. Часть из них пытается держаться в стороне от возможного обострения на Ближнем Востоке, что еще больше концентрирует ответственность на США.

