Дональд Трамп согласился ввести новые санкции против России. Однако президент США подчеркнул, что сделает это только, если все страны НАТО поступят так же.

Также Трамп требует от членов Альянса прекратить покупать российскую нефть и ввести высокие тарифы против Китая. В то же время американский лидер и его советники прекрасно понимают, что это требование невозможно реализовать, передает 24 Канал со ссылкой на NYT.

Почему Трамп поставил Европе невыполнимое условие?

Крупнейшими покупателями российской нефти в Европе остаются две страны с авторитарными лидерами, которых Трамп уважает – Венгрия и Турция. И Будапешт, и Анкара вряд ли откажутся покупать нефть агрессора.

Большинство других европейских государств существенно сократили импорт российской нефти. В то же время некоторые все еще зависят от российского газа, о котором Трамп не упомянул.

Трамп неоднократно угрожал действиями против России, но всегда оставлял себе повод от них отказаться. Самой распространенной отговоркой президента США от введения новых санкций против Москвы было то, что он якобы не хочет мешать мирным переговорам по Украине.