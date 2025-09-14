Трамп придумал хитрый способ, как спасти Путина от санкций, – NYT
- Трамп согласился на новые санкции против России, если все страны НАТО сделают то же самое и прекратят покупать российскую нефть.
- Американский лидер умышленно выдвинул невыполнимое требование.
Дональд Трамп согласился ввести новые санкции против России. Однако президент США подчеркнул, что сделает это только, если все страны НАТО поступят так же.
Также Трамп требует от членов Альянса прекратить покупать российскую нефть и ввести высокие тарифы против Китая. В то же время американский лидер и его советники прекрасно понимают, что это требование невозможно реализовать, передает 24 Канал со ссылкой на NYT.
Смотрите также Трамп напугал европейцев своей реакцией на российские дроны в Польше, – Reuters
Почему Трамп поставил Европе невыполнимое условие?
Крупнейшими покупателями российской нефти в Европе остаются две страны с авторитарными лидерами, которых Трамп уважает – Венгрия и Турция. И Будапешт, и Анкара вряд ли откажутся покупать нефть агрессора.
Большинство других европейских государств существенно сократили импорт российской нефти. В то же время некоторые все еще зависят от российского газа, о котором Трамп не упомянул.
Трамп неоднократно угрожал действиями против России, но всегда оставлял себе повод от них отказаться. Самой распространенной отговоркой президента США от введения новых санкций против Москвы было то, что он якобы не хочет мешать мирным переговорам по Украине.
- Напомним, что сначала Дональд Трамп настаивал на полном прекращении огня, однако Кремль отвергал эту идею и продолжал массированные обстрелы Украины.
- Американский лидер пригрозил серьезными санкциями, если Россия в течение 50 дней, которые он потом сократил до 10, не сделает шаги навстречу миру.
- 8 августа подошел к концу срок ультиматума для Путина, но санкции введены не были.
- В Кремле якобы убедили администрацию американского президента, что готовы к уступкам, и добились встречи Трампа и Путина на Аляске. После нее республиканец снова дал время российскому диктатору, чтобы встретиться с Зеленским. Однако и этого не произошло.
- И вот тогда Трамп якобы согласился ввести новые санкции против России, однако если члены НАТО полностью откажутся от российской нефти.
- Заметим, что США таки ввели санкции против России, хотя и не прямые. Экспортные ограничения были применены в отношении ряда компаний из России, Китая, Индии, Турции и других стран, которые осуществляли поставки для нужд военно-промышленного комплекса России, а также экспортировали в страну американскую продукцию без необходимого разрешения.