Дональд Трамп назвал встречу спецпредставителя Стива Уиткоффа с Путиным 6 августа "очень продуктивной". Впрочем, президент США не уверен, что российский диктатор его не обманывает.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа.

Что заявил Трамп о Путине?

После встречи Путина с Виткоффом журналисты спросили, что дает Трампу уверенность, что на этот раз кремлевский диктатор не обманывает его. Президент США не смог дать четкого ответа относительно искренности намерений Путина.

Пока не могу ответить на этот вопрос, скажу вам через несколько недель, возможно, и раньше,

– сказал Трамп.

К слову, сразу после встречи спецпосланника с Путиным в Москве Дональд Трамп написал, что "был достигнут значительный прогресс". Об этом президент США уже проинформировал некоторых европейских союзников.

Впрочем, позже, во время пресс-конференции, отвечая на за вопрос о том, сделал ли российский диктатор определенные уступки, американский лидер сказал, что "не назвал бы это прорывом".