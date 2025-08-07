Дональд Трамп назвав зустріч спецпредставника Стіва Віткоффа з Путіним 6 серпня "дуже продуктивною". Втім, президент США не впевнений, що російський диктатор його не обманює.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа.

Що заявив Трамп про Путіна?

Після зустрічі Путіна з Віткоффом журналісти запитали, що дає Трампу впевненість, що цього разу кремлівський диктатор не обманює його. Президент США не зміг дати чіткої відповіді щодо щирості намірів Путіна.

Поки що не можу відповісти на це питання, скажу вам за кілька тижнів, можливо, й раніше,

– сказав Трамп.

До слова, одразу після зустрічі спецпосланця з Путіним у Москві Дональд Трамп написав, що "було досягнуто значного прогресу". Про це президент США вже поінформував деяких європейських союзників.

Втім, пізніше, під час пресконференції, відповідаючи на за питання про те, чи зробив російський диктатор певні поступки, американський лідер сказав, що "не назвав би це проривом".