После разговора с Путиным 16 октября Дональд Трамп отказался предоставить Украине "Томагавки" в обмен на беспилотные технологии. Такое решение президента США вызвало волну возмущения в Вашингтоне.

Путину удается мастерски манипулировать Трампом и затягивать помощь Украине. Об этом заявил полковник армии США в отставке Ричард Уильямс, бывший заместитель директора подразделения оборонных инвестиций НАТО, передает 24 Канал со ссылкой на Kyiv Post.

Как в США реагируют на отказ Трампа предоставлять Украине "Томагавки"?

Ричард Уильямс считает, что именно глава Кремля убедил Дональда Трампа не передавать Украине "Томагавки". Он отметил, что Путин может справедливо считать себя мастером в том, чтобы убедить президента США дать ему еще немного времени продолжать войну, которую он фактически проигрывает.

Полковник назвал предложение Зеленского – "обменять беспилотные технологии на дальнобойные ракеты" крайне логичным и справедливым.

"Даже министр обороны Питер Гегсет не сможет упрекнуть Украину в эффективности ее современного арсенала беспилотников, который за 3,5 года доказал инновационное превосходство – даже над лучшими американскими разработками", – подытожил военный.

Отказ Трампа предоставить ракеты Tomahawk вызвал мгновенную и резкую реакцию как среди демократов, так и среди республиканцев в Конгрессе.

Сенатор-демократ Ричард Блументаль призвал немедленно президента немедленно принять двухпартийный законопроект о санкциях, прямо обвинив Трампа в подрыве обороны Украины.

Трамп играет на руку Путину – сознательно затягивает предоставление помощи, необходимой Украине для защиты от кровавого нападения России,

– заявил Блументаль.

Он добавил, что немедленная передача Украине необходимой военной помощи, в частности "Томагавков", вместе с принятием законопроекта Грэма-Блументаля о санкциях парализует военную машину России и проложит путь к миру.

Справка: Законопроект, который Блументаль разработал совместно с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, имеет широкую поддержку – 85 сенаторов-соавторов – что свидетельствует о стремлении Конгресса ужесточить политику в отношении Москвы.

Между тем республиканец Брайан Фицпатрик призвал Трампа проявить "такую же стратегическую решимость в Европе, как и на Ближнем Востоке".

Президент Трамп успешно урегулировал конфликт на Ближнем Востоке, правильно определив настоящего агрессора – ХАМАС. Он может так же успешно урегулировать европейский конфликт, если правильно определит настоящего агрессора – Путина,

– подчеркнул Фицпатрик

