Каждый мой разговор с Путиным – хорош, но потом на Киев летят ракеты, – Трамп
- Дональд Трамп сказал, что во время нового разговора с Путиным выразил свое недовольство из-за постоянных обстрелов Украины.
- Трамп предупредил о возможных серьезных последствиях, если встреча Путина с Зеленским не состоится.
Дональд Трамп заявил, что имел новый разговор с Владимиром Путиным. Президент США выразил диктатору недовольство постоянными обстрелами Украины.
Во время брифинга в Белом доме 25 августа Дональд Трамп рассказал о новом разговоре с главой Кремля, которому он дал понимать, что "разочарован" из-за постоянных российских атак на украинские города, передает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский встретился с Келлогом и раскрыл детали переговоров
Что сказал Трамп о Путине и его возможной встрече с Зеленским?
Каждый мой разговор с Путиным – хороший, но потом, к сожалению, бомбу сбрасывают на Киев или где-нибудь, и тогда я очень злюсь из-за этого,
– признался президент США.
Обратите внимание! Дональд Трамп ранее прокомментировал удар по американскому заводу электроники Flex в Мукачево.
В то же время, американский лидер верит в то, что глава Кремля хочет закончить войну. Об этом, по мнению Трампа, подтвердил визит диктатора на Аляску. Президент США подчеркнул, что Путин не хотел приезжать в Америку, потому это была большая уступка с его стороны.
Репортеры также поинтересовались, будут ли последствия для России, если Путин и Зеленский не встретятся, Трамп ответил, что последствия могут быть очень серьезными.
Последствия могут быть очень серьезными, но увидим, что из этого выйдет. Этому нужно положить конец,
– сказал политик.
Что известно о вероятной встрече Путина и Зеленского?
- 18 августа в Белом доме состоялся саммит с участием Владимира Зеленского, Дональда Трампа и лидеров Европы. В тот же день Трамп позвонил Путину и выразил готовность к двусторонней встрече с президентом Украины.
- В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с диктатором без предварительных условий.
- В Белом доме подчеркнули, что Путин якобы пообещал встретиться с Зеленским и принялись за подготовку их саммита.
- Однако в Кремле говорят, что якобы диктатор в разговоре с Трампом сказал, что Москва готова продолжить с Киевом "прямые переговоры", начатые в Стамбуле. Зеленского признают "де-факто" главой государства, но продолжают считать "нелегитимным".