Дедлайн Трампа по мирному соглашению подходит к концу уже в пятницу, 8 августа. Президент США ответил, действителен ли он до сих пор.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Дональда Трампа в Белом доме.

Введут ли США санкции против России?

По словам Трампа, актуальность ультиматума по мирному соглашению зависит от Путина.

"Посмотрим, что он скажет, я очень разочарован", – сказал он.

Кроме того, во время брифинга американского лидера спросили, требовал ли он личного разговора Путина и Зеленского, перед встречей с ним. Трамп заверил, что не ставил такого условия.

Во время визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву Путин якобы предложил провести личную встречу с Трампом. Американский президент заявил, что хочет встречи уже на следующей неделе. В Белом доме указали, что Трамп открыт для встречи как с Владимиром Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским

Напомним, Дональд Трамп обещал, что по завершению дедлайна наложит санкции на российский импорт, а также введет тарифы против стран, продолжающих покупать российские энергоносители.