Трамп відповів, чи досі дійсний його дедлайн Путіну

Дедлайн Трампа щодо мирної угоди добігає кінця вже у п'ятницю, 8 серпня. Президент США відповів, чи він досі дійсний.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Дональда Трампа у Білому домі.

Чи введуть США санкції проти Росії?

За словами Трампа, актуальність ультиматуму щодо мирної угоди залежить від Путіна.

"Побачимо, що він скаже, я дуже розчарований", – сказав він.