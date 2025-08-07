7 серпня, 23:31
Трамп відповів, чи досі дійсний його дедлайн Путіну
Дедлайн Трампа щодо мирної угоди добігає кінця вже у п'ятницю, 8 серпня. Президент США відповів, чи він досі дійсний.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Дональда Трампа у Білому домі.
Чи введуть США санкції проти Росії?
За словами Трампа, актуальність ультиматуму щодо мирної угоди залежить від Путіна.
"Побачимо, що він скаже, я дуже розчарований", – сказав він.