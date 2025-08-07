Дональд Трамп высказался относительно условия, о котором писали СМИ, что Владимир Путин якобы должен был увидеться с Владимиром Зеленским до встречи с ним. Президент США заявил, что его российский коллега не должен был бы этого делать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время заявления в Овальном кабинете Белого дома.

Что Трамп сказал об условиях Путину перед встречей с ним?

Журналисты спросили американского президента, ставил ли он условие Владимиру Путину, что перед встречей с ним российский диктатор должен увидеться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

На это Дональд Трамп ответил, что он не ставил такое условие.

Ни, ни, ему (Путину – 24 Канал) не нужно встречаться с Зеленским. Они хотели бы встретиться со мной, я сделаю все возможное, чтобы это могло произойти. И в последний месяц они потеряли 14 тысяч человек убитыми на поле боя,

– заявил президент США.

Он сказал, что каждую неделю на поле боя "умирают 4 – 5 тысяч человек" с обеих сторон. По словам Трампа, ему не нравится потеря человеческой жизни.

К слову, ранее представитель Белого дома сообщил The New York Post, что Дональд Трамп согласен встретиться с Владимиром Путиным только при условии, что Путин также проведет переговоры с Владимиром Зеленским. Чиновник отметил, что место встречи пока не определено.