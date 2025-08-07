Трамп ответил, должен ли Путин увидеться с Зеленским до встречи с ним
- Дональд Трамп заявил, что не ставил условие Владимиру Путину встретиться с Владимиром Зеленским перед встречей с ним.
- Трамп отметил, что на поле боя еженедельно погибает 4 – 5 тысяч человек, и выразил недовольство потерей человеческих жизней.
Дональд Трамп высказался относительно условия, о котором писали СМИ, что Владимир Путин якобы должен был увидеться с Владимиром Зеленским до встречи с ним. Президент США заявил, что его российский коллега не должен был бы этого делать.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время заявления в Овальном кабинете Белого дома.
Что Трамп сказал об условиях Путину перед встречей с ним?
Журналисты спросили американского президента, ставил ли он условие Владимиру Путину, что перед встречей с ним российский диктатор должен увидеться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
На это Дональд Трамп ответил, что он не ставил такое условие.
Ни, ни, ему (Путину – 24 Канал) не нужно встречаться с Зеленским. Они хотели бы встретиться со мной, я сделаю все возможное, чтобы это могло произойти. И в последний месяц они потеряли 14 тысяч человек убитыми на поле боя,
– заявил президент США.
Он сказал, что каждую неделю на поле боя "умирают 4 – 5 тысяч человек" с обеих сторон. По словам Трампа, ему не нравится потеря человеческой жизни.
К слову, ранее представитель Белого дома сообщил The New York Post, что Дональд Трамп согласен встретиться с Владимиром Путиным только при условии, что Путин также проведет переговоры с Владимиром Зеленским. Чиновник отметил, что место встречи пока не определено.