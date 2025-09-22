Трамп планирует встречу с арабскими лидерами для обсуждения войны в Газе, – Axios
- Трамп планирует саммит в Нью-Йорке с арабскими лидерами для обсуждения завершения войны в Газе.
- Белый дом пригласил лидеров Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции на встречу, которая состоится 23 сентября.
Президент США планирует саммит в Нью-Йорке с арабскими лидерами. Политики обсудят пути завершения войны в Секторе Газа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Смотрите также "Газа в огне": для чего Израиль начал новое вторжение и почему в ООН говорят о геноциде
Что пишут о встрече лидеров?
Дональд Трамп планирует 23 сентября встретиться с избранной группой арабских и мусульманских лидеров на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить пути завершения войны в Газе. Об этом изданию рассказали двое арабских чиновников, знакомых со встречей.
Белый дом уже разослал приглашения на встречу, которая, как ожидается, состоится во вторник в 14:30 по восточному времени. Саммит будет за несколько дней до встречи Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 29 сентября. Также он будет происходить на фоне волны признаний Палестины и угроз Израиля ответить путем аннексии частей Западного берега.
По данным арабских чиновников, к участию приглашены лидеры:
- Саудовской Аравии,
- ОАЭ,
- Катара,
- Египта,
- Иордании,
- Турции.
По словам источников, в Белом доме хотят, чтобы приглашенные арабские и мусульманские страны присоединились к послевоенному плану для Газы и даже направили войска в стабилизационные силы, которые заменят израильскую армию.
Ожидается, что арабские лидеры призовут Трампа нажать на Нетаньяху, чтобы он прекратил войну в Газе и воздержался от аннексии части Западного берега.
Читайте также: Признание Палестинского государства и давление на Израиль: как это делала Украина и почему все так сложно
Кто признал Палестину суверенной?
Напомним, что 21 сентября, еще несколько стран официально признали Палестинское государство. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер опубликовал видеообращение, в котором объявил о признании Палестинского государства.
Об аналогичном шаге сообщил и премьер-министр Канады Марк Карни.
О признании "законных и давних стремлений народа Палестины к созданию собственного государства" говорится и в совместном заявлении премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и министра иностранных дел Пенни Вонг.
Одной из стран, признавших палестинское государство вслед за Великобританией, Канадой и Австралией стала Португалия.