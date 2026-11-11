Трамп хочет возобновить торговлю с Россией и снять санкции: что на самом деле происходит в США

Дональд Трамп пытается снять санкции с Москвы ради возобновления торговли и требует территориальных уступок от Украины, параллельно готовя экономическую блокаду против Ирана.

В ходе обсуждения текущей ситуации в Соединенных Штатах в эфире 24 Канала представитель Центра отношений США – Украина Андрей Добрянский отметил разительный контраст между отношением Дональда Трампа к Ирану и его действиями в отношении России.

Почему Трамп оказывает давление на Иран, но ищет уступки для Кремля?

Эксперт отметил, что в отношении Тегерана глава Белого дома делает ставку на тотальную экономическую блокаду, считая, что ни одно государство ее не выдержит, тогда как более 70% американцев стремятся к скорейшему прекращению военных действий.

В то же время в отношении Кремля действует противоположная логика. Сразу после возвращения Трампа к власти его команда отменила механизмы контроля, которые мешали Москве импортировать компоненты для военной промышленности через третьи страны.

Сейчас Трамп откровенно стремится возобновить масштабную торговлю с Россией. Для этого Белый дом фактически требует, чтобы Украина согласилась на утрату своих территорий – это развяжет руки для отмены базовых санкций 2014 года, введенных еще Бараком Обамой за аннексию Крыма,

– отметил эксперт.

Андрей Добрянский о событиях в США: видео

Сможет ли Трамп отменить санкции в отношении России?

Несмотря на стремление Трампа, отмена действующих ограничений не будет простым делом. Американские и европейские санкции четко привязаны к оккупации территорий, а законодательство США прямо закрепляет границы Украины 1991 года. Также препятствием остаются законодательные акты, подобные законопроекту Линдси Грэма.

Попытки привлечь к переговорному процессу бизнесменов, таких как Стив Виткофф или Джаред Кушнер, наталкиваются на недостаток дипломатического опыта и непонимание законодательных процедур. Подобные соглашения в формате деловых переговоров, которые они пытались реализовать в отношении Ирана прошлым летом, пока не принесли никаких результатов.

Трамп пытается действовать методами большого бизнеса и привлекает таких переговорщиков, как Стив Виткофф или Джаред Кушнер. Однако они сталкиваются с недостатком дипломатического опыта и банальным непониманием сложных законодательных процедур в Вашингтоне. Попытка договориться "по-деловому", как это было с Ираном, здесь просто разбивается о действующие законы,

– подчеркнул аналитик.

Что происходит с экстренной помощью Украине в Конгрессе?

Параллельно в американском парламенте продолжается борьба за поддержку Украины. Республиканцы, чью карьеру разрушил Трамп и которые сейчас завершают свой политический путь, стремятся позаботиться о своем наследии и принять решение в пользу Киева до 2027 года, когда демократы могут получить большинство.

Руководство Республиканской партии в обеих палатах вместе с демократами настаивает на необходимости не ждать 2028 года, а действовать немедленно. Речь идет о срочном разблокировании 400 миллионов долларов военной помощи, одобренной еще 11 месяцев назад, а также о выделении новых средств в этом году, в частности для обеспечения критической потребности Украины в системах Patriot.

В руководстве обеих партий есть четкое понимание: ждать выборов 2028 года нельзя. Речь идет о немедленном разблокировании 400 миллионов долларов военной помощи, которые зависли еще 11 месяцев назад, а также о выделении новых траншей уже в этом году, прежде всего для удовлетворения критической потребности Украины в ракетах и батареях Patriot,

– подчеркнул Добрянский.

Почему в США растет недовольство тарифами и отставками?

Между тем 62% американцев выступают за отмену Конгрессом импортных пошлин, введенных Трампом, поскольку именно рядовые граждане вынуждены платить за них самую высокую цену. После выборов у президента практически исчез политический стимул снижать цены, что вызывает серьезное беспокойство экономистов и политологов из-за глобальной инфляционной нагрузки.

Кроме того, в американской администрации обостряется внутренний кризис: продолжается мощное давление со стороны бизнеса и политиков с целью увольнения Пита Хегсета из-за угрозы разрушения армии США, а Министерство юстиции переживает массовые отставки на фоне расследований Конгресса по поводу коррупции и манипуляций. Впереди Вашингтон ждут сложные переговоры о федеральном бюджете, которые могут привести к очередному "шатдауну", как это уже происходило на рубеже 2018 и 2019 годов.

Администрацию Трампа сотрясает кризис изнутри: продолжается мощное давление с целью отставки Пита Хегсета из-за рисков деградации армии, а Министерство юстиции парализовано увольнениями на фоне расследований Конгресса. Впереди – жесткая битва за федеральный бюджет, и Вашингтон снова стремительно приближается к угрозе полноценного "шатдауна",

– подытожил гость студии.