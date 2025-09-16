Дональд Трамп обратился к европейским странам с требованием остановили закупки российской нефти. Мол, только в таком случае США введут дополнительные санкции против Кремля. Однако Трамп несколько недоговаривает, отмечают эксперты.

Штаты уже были в шаге от того, чтобы ввести сокрушительные санкции против России. Однако Дональд Трамп в очередной раз отсрочил это решение. Эксперты для 24 Канала проанализировали, что на самом деле стоит за ультиматумами Трампа и усилят ли в конце концов США санкционное давление на Россию.

В какую игру на самом деле играет Трамп?

Политолог Владимир Фесенко считает, что предложение Трампа является неприемлемым. Санкции против России должны быть скоординированными и одновременными, а споры о том, кто это сделает первым – абсолютно неуместны в этой ситуации.

То, что предлагает Трамп – откровенно циничная позиция, он прекрасно понимает, что Европа этого не сделает. Это тактика, а не реальное стремление усилить давление на Россию. Трамп играет с европейцами. Он давит в торговых вопросах, когда надо. А сейчас все выглядит цинично, не по-партнерски,

– отметил Владимир Фесенко.

К тому же, когда американский президент обвиняет ЕС в покупке российских энергоносителей, то "забывает" сказать о главном. Не абстрактная Европа покупает российскую нефть, ведь абсолютное большинство стран от этого отказались, это делают друзья Трампа – Венгрия и Словакия. Но вряд ли прямые обвинения будут звучать в сторону этих стран.

Заявления Трампа больше похожи на поиск отговорок, почему он сам не вводит дополнительные санкции против России. Для этого ему нужен повод, поэтому Европа в этой ситуации стала козлом отпущения.

Итак, считает Фесенко, сегодня Трамп совершенно не готов к усилению давления на Россию, в частности в направлении внедрения новых санкций.

Почему Трамп не может прикрываться Европой?

Странно то, что преступные действия совершает Россия, а ультиматум США выдвигают европейцам, отметил политолог Валентин Гладких. По его словам, американский лидер крайне неохотно движется в направлении реализации любого серьезного давления на Россию.

Ему значительно интереснее давить на европейцев, пытаться давить на Украину. Потому что в представлении Трампа именно Европа с Украиной является препятствием на пути перезагрузки отношений с Россией. Он выдвигает неприемлемые и неадекватные условия, чтобы ссылаясь на их невыполнение, оправдать отсутствие действий со своей стороны,

– подчеркнул политолог.

Хотя это не означает, что европейцы не должны ничего делать, и все же они уже приняли 18 пакетов санкций и передали Украине значительные суммы из замороженных российских активов. Конечно, негативным является тот факт, что в ЕС до сих пор закупают российские товары, но это не должно стать аргументом, чтобы сам Трамп воздерживался от решительных действий против России.

"Я склонен думать, что рано или поздно европейцы найдут слова, чтобы донести Трампу, что он "как величественный человек должен делать величественные шаги". Аргументов для того, чтобы откладывать одобрение определенного решения у Трампа будет становиться все меньше. Это не может продолжаться вечно", – подытожил Гладких.

Спорный вопрос закупки российского газа

Аналитик, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко заметил, что без новых переговоров Европы и США ситуация не решится. Ведь в ЕС откровенно рассказали, полностью отказаться от российских энергоносителей сейчас у них просто не получится. По официальным планам, это произойдет только в конце 2027 года.

Конечно, это тоже не очень нормальная ситуация, что отказаться от российских энергоносителей смогут только за два года. Для нас это также плохо, ведь дает Путину возможность вести войну. Хорошо было бы, чтобы европейцы сместили свои сроки закупки российского газа. Вместе с тем США хорошо проинформированы о планах Европы,

– отметил Мусеенко.

Не секрет и то, что если Европа откажется от российских энергоносителей, будет закупать их взамен у Соединенных Штатов. То есть и это является дополнительной причиной, почему США в этом вопросе так давят на Европейский Союз. Их выгода от такого шага – очевидна.

"Без дипломатии не обойтись. То, что наши партнеры ведут между собой такие публичные споры, идет на пользу России, ведь она видит, что отсутствует единство. С другой стороны многие европейские столицы до сих пор ориентируются на США. Вашингтон видят как лидера, но это лидерство надо проявлять", – объяснил аналитик.

Если бы США ввели санкционный пакет против России, тогда их ультиматум к Европе выглядел бы обоснованным. Пока же непонятно, не блефуют ли Штаты, говоря, что введут санкции против России после действий Европы.

Что известно об условии Трампа для Европы?