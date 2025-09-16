Дональд Трамп звернувся до європейських країн з вимогою зупинили закупівлі російської нафти. Мовляв, лише в такому випадку США запровадять додаткові санкції проти Кремля. Однак Трамп дещо недоговорює, зауважують експерти.

Штати вже були за крок до того, аби ввести нищівні санкції проти Росії. Однак Дональд Трамп вкотре відтермінував це рішення. Експерти для 24 Каналу проаналізували, що насправді стоїть за ультиматумами Трампа і чи врешті посилять США санкційний тиск на Росію.

У яку гру насправді грає Трамп?

Політолог Володимир Фесенко вважає, що пропозиція Трампа є неприйнятною. Санкції проти Росії мають бути скоординованими та одночасними, а суперечки щодо того, хто це зробить першим – абсолютно недоречні у цій ситуації.

Те, що пропонує Трамп – відверто цинічна позиція, він чудово розуміє, що Європа цього не зробить. Це тактика, а не реальне прагнення посилити тиск на Росію. Трамп грається з європейцями. Він тисне в торгівельних питаннях, коли треба. А зараз все виглядає цинічно, не по-партнерськи,

– зазначив Володимир Фесенко.

До того ж, коли американський президент звинувачує ЄС у купівлі російських енергоносіїв, то "забуває" сказати про головне. Не абстрактна Європа купує російську нафту, адже абсолютна більшість країн від цього відмовились, це роблять друзі Трампа – Угорщина та Словаччина. Та навряд чи прямі звинувачення лунатимуть у бік цих країн.

Заяви Трампа більше схожі на пошук відмовок, чому він сам не вводить додаткові санкції проти Росії. Для цього йому потрібен привід, тож Європа у цій ситуації стала цапом-відбувайлом.

Отже, вважає Фесенко, сьогодні Трамп абсолютно не готовий до посилення тиску на Росію, зокрема в напрямку впровадження нових санкцій.

Чому Трамп не може прикриватись Європою?

Дивним є те, що злочинні дії скоює Росія, а ультиматум США висувають європейцям, відзначив політолог Валентин Гладких. За його словами, американський лідер вкрай неохоче рухається у напрямку реалізації будь-якого серйозного тиску на Росію.

Йому значно цікавіше тиснути на європейців, намагатися тиснути на Україну. Бо в уяві Трампа саме Європа з Україною є перешкодою на шляху перезавантаження відносин з Росією. Він висуває неприйнятні й неадекватні умови, щоб посилаючись на їхнє невиконання, виправдати відсутність дій зі свого боку,

– наголосив політолог.

Хоч це не означає, що європейці не повинні нічого робити, та все ж вони вже ухвалили 18 пакетів санкцій та передали Україні значні суми із заморожених російських активів. Звісно, негативним є той факт, що у ЄС досі закуповують російські товари, але це не має стати аргументом, щоб сам Трамп утримувався від рішучих дій проти Росії.

"Я схильний думати, що рано чи пізно європейці знайдуть слова, аби донести Трампу, що він "як велична людина має робити величні кроки". Аргументів для того, щоб відтерміновувати схвалення певного рішення у Трампа ставатиме все менше. Це не може тривати вічно", – підсумував Гладких.

Спірне питання закупівлі російського газу

Аналітик, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив, що без нових переговорів Європи та США ситуація не вирішиться. Адже у ЄС відверто розповіли, повністю відмовитися від російських енергоносіїв зараз у них просто не вийде. За офіційними планами, це відбудеться лише наприкінці 2027 року.

Звісно, це теж не дуже нормальна ситуація, що відмовитися від російських енергоносіїв зможуть лише за два роки. Для нас це також погано, адже дає Путіну можливість вести війну. Добре було б, щоб європейці змістили свої терміни закупівлі російського газу. Разом з тим США добре проінформовані про плани Європи,

– зауважив Мусєінко.

Не секретом є й те, що якщо Європа відмовиться від російських енергоносіїв, закуповуватиме їх натомість у Сполучених Штатів. Тобто і це є додатковою причиною, чому США у цьому питанні так тиснуть на Європейський Союз. Їхня вигода від такого кроку – очевидна.

"Без дипломатії не обійтись. Те, що наші партнери ведуть між собою такі публічні суперечки, йде на користь Росії, адже вона бачить, що відсутня єдність. З іншого боку багато європейських столиць досі орієнтуються на США. Вашингтон бачать як лідера, але це лідерство треба проявляти", – пояснив аналітик.

Якби США запровадили санкційний пакет проти Росії, тоді їхній ультиматум до Європи виглядав би обґрунтованим. Наразі ж незрозуміло, чи не блефують Штати, говорячи, що введуть санкції проти Росії після дій Європи.

Що відомо про умову Трампа для Європи?