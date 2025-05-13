Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом

Дональд Трамп 13 мая прибыл в Саудовскую Аравию. Президент США приземлился в городе Эр-Рияд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News и CNN.

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Что известно о поездке Трампа в Саудовскую Аравию

Журналисты пишут, что президент Дональд Трамп уже вышел из самолета Air Force One в Эр-Рияде. Вблизи воздушного судна американского президента встретил лично кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

Интересно, что для Дональда Трампа расстелили фиолетовый ковер после его приземления в Саудовской Аравии.

Трамп прибыл в Саудовскую Аравию / Видео Sky News

Известно, что самолет Дональда Трампа приземлился в 9:49 утра по местному времени (оно совпадает с киевским). Лидеры проведут кофейную церемонию в аэропорту, прежде чем президент США отправится в свой отель.

Трампа встретил кронпринц Саудовской Аравии / Фото Sky News

Позже во вторник Трамп приедет на более официальную церемонию с кронпринцем, проведет двусторонние встречи и подпишет соглашения с Королевским двором.

Ожидается, что президент США выступит с речью на американо-саудовском инвестиционном форуме, а затем посетит объекты всемирного наследия ЮНЕСКО перед ужином с кронпринцем.

Интересно, что американский миллиардер Илон Маск также будет находиться в Саудовской Аравии во время визита президента Дональда Трампа в королевство, об этом сообщил CNN чиновник Белого дома. По словам собеседника, бизнесмен путешествовал в Саудовскую Аравию другим самолетом.

Ожидается, что Маск посетит американо-саудовский инвестиционный форум в качестве генерального директора X. На вебсайте форума, запланированного на поздний вторник, Маск был указан как один из приглашенных спикеров.

К Трампу с ибн Салманом также присоединились высокопоставленные чиновники США – государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, министр торговли Говард Лутник и министр энергетики Крис Райт, а также саудовские чиновники, каждый из которых сидел рядом с лидерами на фиолетовых стульях.

К слову, кроме Саудовской Аравии, Дональд Трамп также отправится с официальным визитом в Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Основное внимание во время поездки будет уделено экономическим соглашениям, продажи оружия и вопросам Украины и Сектора Газы.