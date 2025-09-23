Трамп подписал указ, признающий движение Антифа террористической организацией
- Президент США Дональд Трамп подписал указ, признающий движение Антифа террористической организацией, обвиняя его в насилии и нарушении федеральных законов.
- Указ призывает расследовать и пресекать противоправные действия Антифа, а также тех, кто получает финансирование от движения или его сторонников.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым признал движение Антифа террористической организацией. Ее обвиняют в призывах к свержению американского правительства, уничтожению правоохранительных органов и правовой системы США.
В указе говорится о том, что движение проводит "кампанию насилия и терроризма по всей стране". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома.
В чем Трамп обвиняет движение Антифа?
Эта кампания охватывает скоординированные действия по препятствованию выполнению федеральных законов с помощью вооруженных столкновений с правоохранительными органами, организованных беспорядков, жестоких нападений на работников иммиграционной и таможенной полиции и других правоохранительных органов, а также систематического доксинга и других угроз в адрес политических деятелей и активистов,
– говорится в документе о действиях Антифа.
В указе говорится, что Антифа вербует молодежь, радикализирует ее и разжигает "политическое насилие", пытаясь ограничить свободу слова оппонентов.
Согласно решению президента, все уполномоченные ведомства США должны расследовать и пресекать любые противоправные действия со стороны Антифа или связанных с ним лиц, а также людей, которые получают финансирование от движения или его сторонников.
18 сентября Трамп официально заявил об этом шаге, подчеркнув: "Я рад сообщить нашим многочисленным патриотам в Соединенных Штатах, что я признаю Антифа – больную, опасную, радикально-левую катастрофу, большой террористической организацией".
Ранее издание Politico отмечало, что такое решение станет беспрецедентным, ведь сейчас в перечне 219 террористических организаций, который ведет Государственный департамент США, значатся исключительно иностранные организации.
Справка: Antifa – это общее название движений, выступающих против фашизма. Туда можно отнести различные левые и леворадикальные партии и организации, которые различным образом борются с тем, что они считают фашистскими или неонацистскими тенденциями и различными формами дискриминации. Движение не имеет четкой организации, а потому ему фактически можно приписать как мирные акции, так и незаконные методы борьбы.
Ранее Трамп объявлял Антифа террористами
Трамп призвал к тщательному расследованию тех, кто финансирует Antifa, с соблюдением самых высоких правовых стандартов.
Это объявление прозвучало на следующий день после того, как прокуроры штата Юта выдвинули обвинения 22-летнему Тайлеру Робинсону, подозреваемому в убийстве Чарли Кирка. Доказательств его связи с какими-либо организованными группами пока не обнаружено, а мотивы остаются неясными.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с Fox News заявил, что трагедия стала следствием левой политической радикализации. По его словам, Белый дом работает над тем, чтобы финансовые сети, связанные с левым насилием, признали террористическими.