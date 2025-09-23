Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым признал движение Антифа террористической организацией. Ее обвиняют в призывах к свержению американского правительства, уничтожению правоохранительных органов и правовой системы США.

В указе говорится о том, что движение проводит "кампанию насилия и терроризма по всей стране". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Белого дома.

В чем Трамп обвиняет движение Антифа?

Эта кампания охватывает скоординированные действия по препятствованию выполнению федеральных законов с помощью вооруженных столкновений с правоохранительными органами, организованных беспорядков, жестоких нападений на работников иммиграционной и таможенной полиции и других правоохранительных органов, а также систематического доксинга и других угроз в адрес политических деятелей и активистов,

– говорится в документе о действиях Антифа.

В указе говорится, что Антифа вербует молодежь, радикализирует ее и разжигает "политическое насилие", пытаясь ограничить свободу слова оппонентов.

Согласно решению президента, все уполномоченные ведомства США должны расследовать и пресекать любые противоправные действия со стороны Антифа или связанных с ним лиц, а также людей, которые получают финансирование от движения или его сторонников.

18 сентября Трамп официально заявил об этом шаге, подчеркнув: "Я рад сообщить нашим многочисленным патриотам в Соединенных Штатах, что я признаю Антифа – больную, опасную, радикально-левую катастрофу, большой террористической организацией".

Ранее издание Politico отмечало, что такое решение станет беспрецедентным, ведь сейчас в перечне 219 террористических организаций, который ведет Государственный департамент США, значатся исключительно иностранные организации.

Справка: Antifa – это общее название движений, выступающих против фашизма. Туда можно отнести различные левые и леворадикальные партии и организации, которые различным образом борются с тем, что они считают фашистскими или неонацистскими тенденциями и различными формами дискриминации. Движение не имеет четкой организации, а потому ему фактически можно приписать как мирные акции, так и незаконные методы борьбы.

Ранее Трамп объявлял Антифа террористами