"Пришло время": Трамп призвал обнародовать "файлы Эпштейна"
- Трамп призвал республиканцев в Палате представителей проголосовать за обнародование файлов Эпштейна, назвав это "демократической мистификацией".
- Изменение позиции Трампа произошло на фоне ожиданий массовых демаршей накануне голосования.
Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев в Палате представителей проголосовать за обнародование так называемых файлов Эпштейна.
Действительно ли Трамп поддерживает обнародование файлов?
Дональд Трамп призвал отказаться от того, что он называет "демократической мистификацией", – это стало резким изменением позиции президента США по делу Эпштейна.
Республиканцы в Палате представителей должны проголосовать за обнародование файлов Эпштейна, потому что нам нечего скрывать, и пришло время отказаться от этого демократического мистификационного решения, совершенного радикально-левыми сумасшедшими, чтобы отвлечь от Большого успеха Республиканской партии, включая нашу недавнюю победу над "шатдауном" демократов,
– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Изменение позиции Трампа произошло на фоне ожиданий массовых демаршей накануне голосования на этой неделе.
Республиканец Томас Масси из Кентукки и демократ Ро Ханна из Калифорнии на прошлой неделе собрали достаточное количество подписей под петицией о вынесении вопроса на голосование.
Что нового в деле Эпштейна?
Недавно американские конгрессмены обнародовали более 20 тысяч страниц документов из наследства Джеффри Эпштейна – осужденного секс-преступника, который умер в тюрьме в 2019 году.
Из новых документов следует, что Эпштейн несколько раз упоминал Дональда Трампа в переписке со своей сообщницей Гислейн Максвелл и писателем Майклом Вольфом.
Белый дом резко отреагировал на обнародование документов, назвав действия демократов "фейковой кампанией" с целью дискредитации президента США.