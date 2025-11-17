"Настав час": Трамп закликав оприлюднити "файли Епштейна"
- Трамп закликав республіканців у Палаті представників проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна, назвавши це "демократичною містифікацією".
- Зміна позиції Трампа відбулася на тлі очікувань масових демаршів напередодні голосування.
Президент США Дональд Трамп закликав республіканців у Палаті представників проголосувати за оприлюднення так званих файлів Епштейна.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Чи дійсно Трамп підтримує оприлюднення файлів?
Дональд Трамп закликав відмовитися від того, що він називає "демократичною містифікацією", – це стало різкою зміною позиції президента США щодо справи Епштейна.
Республіканці в Палаті представників повинні проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна, бо нам нема чого приховувати, і настав час відмовитися від цього демократичного містифікаційного рішення, скоєного радикально-лівими божевільними, щоб відволікти від Великого успіху Республіканської партії, включаючи нашу нещодавню перемогу над "шатдауном" демократів,
– написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Зміна позиції Трампа відбулася на тлі очікувань масових демаршів напередодні голосування цього тижня.
Республіканець Томас Массі з Кентуккі та демократ Ро Ханна з Каліфорнії минулого тижня зібрали достатню кількість підписів під петицією про винесення питання на голосування.
Що нового у справі Епштейна?
Нещодавно американські конгресмени оприлюднили понад 20 тисяч сторінок документів зі спадщини Джеффрі Епштейна – засудженого секс-злочинця, який помер у в'язниці 2019 року.
З нових документів випливає, що Епштейн кілька разів згадував Дональда Трампа у листуванні зі своєю спільницею Гіслейн Максвелл та письменником Майклом Вольфом.
Білий дім різко відреагував на оприлюднення документів, назвавши дії демократів "фейковою кампанією" з метою дискредитації президента США.