Трамп прокомментировал удар по американскому предприятию на Закарпатье
- Дональд Трамп выразил свое недовольство российским ударом по американскому предприятию.
- Трамп отметил, что судьба мирных переговоров по Украине станет понятной в ближайшие две недели.
Президент США Дональд Трамп наконец-то отреагировал на недавний российский удар по американскому предприятию в Закарпатской области.
Свое мнение по этому поводу он сказал журналистам в Овальном кабинете в пятницу, 22 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
Как отреагировал Трамп?
Американский президент, комментируя вчерашнюю российскую атаку Украины, в частности на предприятие в городе Мукачево, заявил, что ему такие действия "очень не понравились". По его словам, он выразил свое недовольство Путину.
Я сказал ему, что я этим недоволен,
– сказал он.
Также интересно, что незадолго до этого он похвастался "хорошим фото" с российским диктатором. В то же время Дональд Трамп добавил, что судьба мирных переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели.
Что известно о ракетном ударе?
- В ночь на 21 августа россияне нанесли ракетный удар по Мукачевскому району. Из-за этого разрушены складские помещения, загорелся пожар. Пострадавших госпитализировали в больницу, из них два человека находятся в тяжелом состоянии.
- Согласно последним обновлениям, известно о 23 пострадавших от российского удара. В оказании помощи были задействованы 16 бригад для психологической поддержки. 9 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно.
- Сообщали, что удар вызвал масштабный пожар, его локализовали на территории около 7 тысяч квадратных метров, привлекали 96 спасателей, 20 единиц техники и специальный пожарный поезд Укрзализныци.
- Руководитель ОВА Мирослав Билецкий сообщал, что в объект попали 2 крылатые ракеты типа "Калибр". Этот завод, согласно обнародованной информации, производил бытовые приборы, и является гражданской инфраструктурой.