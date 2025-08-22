Президент США Дональд Трамп наконец-то отреагировал на недавний российский удар по американскому предприятию в Закарпатской области.

Свое мнение по этому поводу он сказал журналистам в Овальном кабинете в пятницу, 22 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Смотрите также Восстановление нужно немедленно: поможет ли государство отстроить завод в Мукачево

Как отреагировал Трамп?

Американский президент, комментируя вчерашнюю российскую атаку Украины, в частности на предприятие в городе Мукачево, заявил, что ему такие действия "очень не понравились". По его словам, он выразил свое недовольство Путину.

Я сказал ему, что я этим недоволен,

– сказал он.

Также интересно, что незадолго до этого он похвастался "хорошим фото" с российским диктатором. В то же время Дональд Трамп добавил, что судьба мирных переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели.

Что известно о ракетном ударе?