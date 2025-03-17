"Есть хорошие шансы на сделку": Трамп сказал, когда проведет разговор с Путиным
- Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным 18 марта, чтобы обсудить прекращение огня в Украине.
- Трамп выразил уверенность в "очень хороших" шансах на сделку с Россией.
- Большая часть обсуждения с Путиным будет посвящена ситуации на суше.
Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер сообщил, когда позвонит главе Кремля.
А также заявил, что есть "очень хорошие" шансы на сделку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
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Когда Трамп проведет разговор с Путиным
На борту Air Force One Трамп сказал журналистам, что проведет разговор с Путиным во вторник, 18 марта. Он состоится из-за того, что Соединенные Штаты продолжают настаивать на прекращении огня в Украине.
Я думаю, что у нас с Россией все хорошо,
– убежден президент США.
Он также отметил, что в течение выходных было сделано много работы. Кроме этого, Трамп ответил на вопрос о том, каких уступок надеется от главы Кремля для достижения соглашения, и заявил, что большая часть обсуждений будет посвящена территориям и электростанциям.
Отметим, что Москва и Вашингтон также проводят консультации для подготовки встречи Трампа и Путина. Однако пока контакты продолжаются не на президентских, а на других уровнях. В то же время помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что встречу организуют, как только возникнет необходимость.