Трамп провел с жертвой несколько часов: демократы раскрыли новые детали писем Эпштейна

Демократы Палаты представителей США опубликовали электронные письма сексуального преступника Джеффри Эпштейна. В них упоминается, что Дональд Трамп провел несколько часов с одной из жертв.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

Как упоминается Трамп в письмах Эпштейна?

Три электронные письма, первоначально опубликованные демократами из комитета, содержали переписку между Эпштейном и давней партнершей Гислейн Максвелл, а также отдельно с автором Майклом Вольфом.

В одном из электронных писем от Эпштейна к Максвелл в апреле 2011 года написано:

Я хочу, чтобы ты осознала, что тот пес, который не лаял, – это Трамп... [Жертва] провела с ним несколько часов в моем доме.

На это Гислейн Максвелл якобы ответила: "Я думала об этом...".

Члены Республиканской партии из Комитета утверждают, что упомянутой в письме женщиной является Вирджиния Джуффре. Она является одной из самых известных жертв Эпштейна, которая покончила жизнь самоубийством в апреле.

