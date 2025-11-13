Трамп провел с жертвой несколько часов: демократы раскрыли новые детали писем Эпштейна
- Демократы Палаты представителей США опубликовали электронные письма Джеффри Эпштейна, в которых упоминается, что Дональд Трамп провел несколько часов с одной из жертв.
- В переписке между Эпштейном и Гислейн Максвелл упоминается, что жертва, вероятно Вирджиния Джуффре, провела время с Трампом в доме Эпштейна.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.
Как упоминается Трамп в письмах Эпштейна?
Три электронные письма, первоначально опубликованные демократами из комитета, содержали переписку между Эпштейном и давней партнершей Гислейн Максвелл, а также отдельно с автором Майклом Вольфом.
В одном из электронных писем от Эпштейна к Максвелл в апреле 2011 года написано:
Я хочу, чтобы ты осознала, что тот пес, который не лаял, – это Трамп... [Жертва] провела с ним несколько часов в моем доме.
На это Гислейн Максвелл якобы ответила: "Я думала об этом...".
Члены Республиканской партии из Комитета утверждают, что упомянутой в письме женщиной является Вирджиния Джуффре. Она является одной из самых известных жертв Эпштейна, которая покончила жизнь самоубийством в апреле.
Последние новости о Трампе и Эпштейне
В сентябре демократы обнародовали письмо, адресованное Джеффри Эпштейну, с подписью, которое может принадлежать Дональду Трампу. Впрочем, американский лидер отрицает это.
В письме, которое обнародовало издание, вероятно, говорится о разговоре между Трампом и Эпштейном на фоне нарисованного от руки контура женского тела. Подпись Трампа расположена чуть ниже бедер на рисунке.
Известно, что Трамп и Эпштейн дружили в 90-х и 2000-х, но около 2004 года поссорились. Президент США решительно отрицает, что знал о преступлениях Эпштейна.
В электронном письме писателю Майклу Вольфу в 2019 году Эпштейн заявил, что Трамп "знал о девушках, когда просил Гислен остановиться".