Геополітика Америка Трамп провів з жертвою кілька годин: демократи розкрили нові деталі листів Епштейна
13 листопада, 08:14
Трамп провів з жертвою кілька годин: демократи розкрили нові деталі листів Епштейна

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Демократи Палати представників США опублікували електронні листи Джеффрі Епштейна, в яких згадується, що Дональд Трамп провів кілька годин з однією з жертв.
  • У листуванні між Епштейном та Гіслейн Максвелл згадується, що жертва, ймовірно Вірджинія Джуффре, провела час з Трампом у будинку Епштейна.

Демократи Палати представників США опублікували електронні листи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. У них згадується, що Дональд Трамп провів кілька годин з однією з жертв.

Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.

Як згадується Трамп у листах Епштейна?

Три електронні листи, спочатку опубліковані демократами з комітету, містили листування між Епштейном і давньою партнеркою Гіслейн Максвелл, а також окремо з автором Майклом Вольфом.

В одному з електронних листів від Епштейна до Максвелл у квітні 2011 року написано:

Я хочу, щоб ти усвідомила, що той пес, який не гавкав, – це Трамп... [Жертва] провела з ним кілька годин у моєму будинку.

На це Гіслейн Максвелл нібито відповіла: "Я думала про це…". 

Члени Республіканської партії з Комітету стверджують, що згаданою в листі жінкою є Вірджинія Джуффре. Вона є однією з найвідоміших жертв Епштейна, яка покінчила життя самогубством у квітні.

Останні новини про Трампа та Епштейна

  • У вересні демократи оприлюднили лист, адресований Джеффрі Епштейну, з підписом, який може належати Дональду Трампу. Втім, американський лідер заперечує це.

  • У листі, який оприлюднило видання, ймовірно, йдеться про розмову між Трампом та Епштейном на фоні намальованого від руки контуру жіночого тіла. Підпис Трампа розташований трохи нижче стегон на малюнку.

  • Відомо, що Трамп та Епштейн товаришували у 90-х та 2000-х, але близько 2004 року посварилися. Президент США рішуче заперечує, що знав про злочини Епштейна.

  • В електронному листі письменнику Майклу Вольфу у 2019 році Епштейн заявив, що Трамп "знав про дівчат, коли просив Гіслен зупинитися".