Трамп провів з жертвою кілька годин: демократи розкрили нові деталі листів Епштейна
- Демократи Палати представників США опублікували електронні листи Джеффрі Епштейна, в яких згадується, що Дональд Трамп провів кілька годин з однією з жертв.
- У листуванні між Епштейном та Гіслейн Максвелл згадується, що жертва, ймовірно Вірджинія Джуффре, провела час з Трампом у будинку Епштейна.
Демократи Палати представників США опублікували електронні листи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. У них згадується, що Дональд Трамп провів кілька годин з однією з жертв.
Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.
Як згадується Трамп у листах Епштейна?
Три електронні листи, спочатку опубліковані демократами з комітету, містили листування між Епштейном і давньою партнеркою Гіслейн Максвелл, а також окремо з автором Майклом Вольфом.
В одному з електронних листів від Епштейна до Максвелл у квітні 2011 року написано:
Я хочу, щоб ти усвідомила, що той пес, який не гавкав, – це Трамп... [Жертва] провела з ним кілька годин у моєму будинку.
На це Гіслейн Максвелл нібито відповіла: "Я думала про це…".
Члени Республіканської партії з Комітету стверджують, що згаданою в листі жінкою є Вірджинія Джуффре. Вона є однією з найвідоміших жертв Епштейна, яка покінчила життя самогубством у квітні.
Останні новини про Трампа та Епштейна
У вересні демократи оприлюднили лист, адресований Джеффрі Епштейну, з підписом, який може належати Дональду Трампу. Втім, американський лідер заперечує це.
У листі, який оприлюднило видання, ймовірно, йдеться про розмову між Трампом та Епштейном на фоні намальованого від руки контуру жіночого тіла. Підпис Трампа розташований трохи нижче стегон на малюнку.
Відомо, що Трамп та Епштейн товаришували у 90-х та 2000-х, але близько 2004 року посварилися. Президент США рішуче заперечує, що знав про злочини Епштейна.
В електронному листі письменнику Майклу Вольфу у 2019 році Епштейн заявив, що Трамп "знав про дівчат, коли просив Гіслен зупинитися".