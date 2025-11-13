Трамп провів з жертвою кілька годин: демократи розкрили нові деталі листів Епштейна

Демократи Палати представників США опублікували електронні листи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. У них згадується, що Дональд Трамп провів кілька годин з однією з жертв.

Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.

Як згадується Трамп у листах Епштейна?

Три електронні листи, спочатку опубліковані демократами з комітету, містили листування між Епштейном і давньою партнеркою Гіслейн Максвелл, а також окремо з автором Майклом Вольфом.

В одному з електронних листів від Епштейна до Максвелл у квітні 2011 року написано:

Я хочу, щоб ти усвідомила, що той пес, який не гавкав, – це Трамп... [Жертва] провела з ним кілька годин у моєму будинку.

На це Гіслейн Максвелл нібито відповіла: "Я думала про це…".

Члени Республіканської партії з Комітету стверджують, що згаданою в листі жінкою є Вірджинія Джуффре. Вона є однією з найвідоміших жертв Епштейна, яка покінчила життя самогубством у квітні.

Останні новини про Трампа та Епштейна