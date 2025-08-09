Владимир Путин встретится с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске. И хотя причины, почему среди ряда вариантов стран для встречи выбрали именно этот регион, не указывают, однако есть определенный нюанс.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на губернатора Майка Данливи. Интересно, что на Аляске не действует юрисдикция Международного уголовного суда, то есть таким образом там не могут выполнить арест Владимира Путина.

Где встретятся Путин и Трамп?

По данным базы данных Госдепартамента США, визит Владимира Путина на Аляску состоится 15 августа в рамках встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Губернатор Майк Данвили прокомментировал их встречу там.

Я приветствую предстоящую встречу между президентом Дональдом Дж. Трампом и президентом России Путиным, которая состоится здесь, в большом штате Аляска. Аляска является важнейшим стратегическим местом в мире, расположенным на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге,

– написал он.

По его словам, только две мили отделяют Россию от Аляски, поэтому другое место не играет более важной роли в национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике, поэтому обсуждение такого значения там уместно.

"Аляска была мостом между народами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из важнейших регионов на земле. Мир будет наблюдать, и Аляска готова принять эту историческую встречу", – добавил он.

Почему встреча пройдет на Аляске?

Аляска имеет большое историческое значение, поскольку она была частью Российской империи. Основным интересом россиян в этом отдаленном регионе был промысел морских котиков и выдр. Уже в 1867 году Россия продала Аляску США.

Впрочем, скорее всего главная причина заключается в другом – Международный уголовный суд не имеет юрисдикции в США, в частности на Аляске, потому что страна не является участницей Римского статута, который является учредительным договором МУС.

Хотя Соединенные Штаты и подписали Римский статут в 2000 году, они отозвали свою подпись в 2002 году, утверждая, что он нарушает их суверенитет и национальные интересы, и заключили двусторонние соглашения с рядом стран.

То есть в таком случае США не будут обязаны задерживать Владимира Путина, согласно ордеру на его арест, выданный в марте 2023 года по подозрению в незаконной депортации детей и незаконном перемещении людей в Россию.

Напомним, среди вариантов для встречи рассматривали ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и Рим. Несмотря на это, в России выступили против возможной площадки в Италии, вероятно, как раз из-за соблюдения страной Римского статута.