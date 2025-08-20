Американский президент Дональд Трамп заявил, что если бы Крым был оккупирован во время его президентской каденции, тогда это было бы на первых полосах всех газет еще минимум 20 лет.

Более того, президент США сравнил временно оккупированный украинский полуостров со штатом Техас. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что заявил Трамп о Крыме?

Дональд Трамп прибегнул к обвинениям одного из своих предшественников, заявив, что никто не говорит, что украинскую землю отдал бывший американский президент Барак Обама, и что если бы лидером тогда был он, то все было бы иначе.

Если бы я отдал ту землю, я бы попал на первую полосу каждой газеты на ближайшие последние следующие 20 лет. Когда Обама отдал их, об этом даже не говорят,

– заявил президент США.

Также он решил сравнить Крым и Техас, отметив, что они близки по размеру. Впрочем, это не так, площадь полуострова составляет около 27 тысяч квадратных километров, тогда как штат охватывает более 695 тысяч квадратных километров.

"Он (Крым – 24 Канал) замечательный. Этот огромный участок суши, вытянувшийся прямо в океан, прямо в Черное море, такой красивый. Я имею в виду, он такой красивый", – добавил Трамп.

Трамп сомневается в возвращении Крыма Украине