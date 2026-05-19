Театр для Трампа и сигнал для Украины: почему встреча в Пекине стала победой Китая

Дональд Трамп получил пышный прием во время своего визита в Китай на встречу с Си Цзиньпином. Дети махали американскими и китайскими флажками, а самого Трампа провели в закрытый парк, куда попадают только самые уважаемые гости. Однако за почти театрализованной постановкой накануне встречи и большого количества лестных слов перед камерами – за закрытыми дверями лидеры Китая и США обсуждали рамки будущей глобальной конфронтации.

24 Канал проанализировал встречу Дональда Трампа с Си Цзиньпином в Пекине, чтобы разобраться, о чем именно удалось договориться лидерам крупнейших экономик мира, готов ли Дональд Трамп отказаться от защиты Тайваня и как его визит в Китай повлияет на ход агрессии России против Украины. Разобраться в непубличной стороне встречи американского и китайского лидера помог эксперт по Азии и президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

Трамп в Пекине: каковы результаты встречи с Си Цзиньпином?

Поездка Дональда Трампа в Китай на встречу с Си Цзиньпином Пекин превратилась в своеобразный театр для единственного зрителя – самого президента США. Торжественные церемонии, красные дорожки, демонстративно теплый прием и, главное, приглашение американского президента в Чжуннаньхай – закрытый правительственный комплекс китайского руководства, куда иностранных лидеров допускают крайне редко, – очень впечатлили Трампа.



Традиционно Китай пытается строить свою дипломатию через подобные символические жесты, однако в случае с Дональдом Трампом, который, очевидно, обожает красивую картинку и помпезный размах ивентов с его участием, – это также должно было морально подготовить американского лидера к предстоящим переговорам с Си Цзиньпином. И эти переговоры, похоже, оказались не такими приятными, как весь спектакль, происходивший накануне.

Си Цзиньпин пытался показать не только "особые" отношения с Трампом, но и новую роль самого Китая, который на этой встрече, очевидно, пошел в некое дипломатическое наступление. Это и неудивительно, ведь Трамп приехал в Пекин в значительно более слабой позиции, чем расчитывал:

проблемы с рейтингами президента и Республиканской партии накануне промежуточных выборов;

война против Ирана, которая, очевидно, затянулась и не достигла желаемых результатов;

тарифная война, которую президент США использовал для давления на тот же Китай, была заблокирована американским Верховным судом.

Еще год назад Пекин в основном защищался от тарифной войны Трампа, придумывал контрмеры, например, с ограничениями на экспорт редкоземельных металлов, и концентрировался на стабилизации собственной экономики. Сегодня же китайское руководство все увереннее навязывает собственную повестку дня самим Соединенным Штатам.



Вашингтон пытался сделать главный акцент на экономике, а сам Трамп привез с собой целую делегацию американских бизнесменов от руководителей крупнейших технокорпораций, например Apple, Tesla и NVIDIA, до директоров финансовых компаний типа VISA и Mastercard. Белый дом и сам Дональд Трамп стремились сместить акценты с геополитической конфронтации между США и Китаем на договоренности о крупных экономических соглашениях.

Впрочем, даже несмотря на такой высокий состав этой бизнес-делегации, результаты оказались значительно слабее предыдущих ожиданий.

Очень показательной стала история с Boeing, ведь, по информации Reuters, администрация Трампа надеялась договориться о сделке с Китаем на закупку 500 самолетов компании, однако финальная договоренность оказалась значительно меньше – примерно 200 бортов. Рынок воспринял это за тревожный сигнал со стороны Пекина, и на фоне этих новостей акции Boeing даже немного просели.

Пока публично Трамп и Си Цзиньпин демонстрировали сдержанную дипломатическую вежливость, улыбались на камеру и обсуждали экономику с более широкой делегацией. Но похоже, что за кулисами личной встречи обсуждались значительно более глубокие вопросы – от войны России против Украины до подготовки США и Китая к долгосрочному глобальному противостоянию за Тайвань. На это обращает внимание эксперт по азиатскому региону Артур Харитонов:

Артур Харитонов Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Понятно, что никакого примирения между США и Китаем не будет и не может быть. И фактически эти переговоры – это об определении того, каким образом будет функционировать противостояние между США и КНР до конца каденции Дональда Трампа. США очень важно ускорить процесс стратегического разрыва с КНР и ускорить диверсификацию цепочек поставок, в том числе для военно-промышленного сектора, а также ускорить сам процесс модернизации Вооруженных сил и заключения новых оборонных и безопасностных соглашений.

В конце концов, Си Цзиньпин также пытался демонстрировать силу и уверенность, когда очертил, что вопрос Тайваня является самой красной линией для Китая. Пекин, очевидно, хотел донести как до самого Дональда Трампа, так и до всего мира, что Китай стремится перейти от осторожного реагирования на те или иные действия Вашингтона и начинает выдвигать собственные условия, при которых будут формироваться будущие отношения между США и Китаем.

Главная красная линия Китая: откажутся ли США от поддержки Тайваня?

Несмотря на всю внешнюю картинку вокруг визита Трампа в Пекин, именно тема Тайваня полностью развернула эту встречу с показательной театральщины к реальной геополитике. Китайское руководство четко показало, что никакие торговые договоренности, инвестиции или бизнес-контракты не способны компенсировать для Пекина вопрос контроля над Тайванем.

Кроме слов самого Си Цзиньпина о "красных линиях", во время встречи пресс-секретарь МИД Китая также процитировала китайского лидера в своем Х, где прямым текстом написала, что в случае дальнейших недоразумений вокруг Тайваня – между США и Китаем могут возникнуть "столкновения и даже конфликт".

Однако подобной жесткости вокруг вопроса Тайваня стоило ожидать, ведь идея присоединения острова к "материку" является центральным вопросом престижа и исторического наследия для функционеров Коммунистической партии Китая, и особенно – персонально для Си Цзиньпина.

Обратите внимание! В Китае это считается центральным элементом продвигаемой уже более десятилетия концепции "национального возрождения". И именно отказ от идеи "вернуть" Тайвань через мягкую силу или через прямое военное вторжение станет не только ударом по стратегии влияния Китая в регионе, а также подорвет легитимность всей Компартии в глазах националистически настроенных слоев населения.

Но даже несмотря на плавающую публичную позицию американского президента, которую он озвучил прессе сразу после визита, стратегическое значение Тайваня для самих Штатов также никуда не исчезает. Остров является ключевым элементом американской архитектуры безопасности в Азии.

Артур Харитонов прямо называет Тайвань ключевым звеном так называемой "первой островной цепи" – системы сдерживания Китая, которая также включает Японию, Южную Корею и Филиппины.



Более того, китайские угрозы в сторону Тайваня все больше затрагивают другого ключевого союзника Вашингтона в Азии – Японию. Премьер Санаэ Такаити прямо назвала потенциальную атаку Китая против Тайваня "экзистенциальной угрозой" для Японии и не исключила прямого вмешательства Токио в защиту острова, если ситуация этого потребует.

Артур Харитонов Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Если Америка ослабит присутствие в Тайване, тогда будет большой раскол в альянсе США и Японии, а этот альянс определяется обеими сторонами как самый важный на планете. Поэтому я бы не говорил, что здесь есть какие-то реальные риски по Тайваню, кроме каких-то риторических приемов Трампа или, возможно, тактических действий, когда он что-то где-то отсрочит, а позже что-то снова возобновит.

В дополнение, как объясняет аналитик, Трамп выделил рекордные пакеты помощи и предложения на покупку оружия для Тайваня. Однако тайваньская оппозиция, которая частично контролируется Китаем, заблокировала военный бюджет на покупку этого оружия. В конце концов они таки приняли бюджет на более 10 миллиардов долларов и это значительно меньше, чем планировалось изначально.

В то же время это позволяет Трампу публично откладывать принятие новых поставок оружия, но Харитонов убежден, что общего изменения стратегии США в отношении Тайваня не будет, как бы этого не требовал Си Цзиньпин.

В самом же Тайване положительно оценили визит американского президента в Китай и подчеркнули важность сохранения отношений с Вашингтоном. Однако такой дипломатический ответ Тайбэя не сбивает напряжения среди других партнеров США.



Они обеспокоены тем, что из-за непредсказуемости президента Трампа, он может использовать вопрос Тайваня только как элемент своей будущей "большой сделки" с Китаем и отнюдь не воспринимает Тайвань как автономный стратегический актив в руках США.

Для заключения этой сделки у президента США все меньше времени, учитывая то, что он почти на середине своего второго срока, а рейтинги Республиканской партии существенно просели накануне промежуточных выборов в США.

А именно в случае Китая время играет на руку Коммунистической партии и Си Цзиньпину. Аналитики убеждены, что Пекин рассматривает план вторжения на Тайвань как крайнюю меру. Зато значительно более реалистичным сценарием является постепенное экономическое истощение острова, а вслед за этим – и ослабление продемократических сил, которые сегодня руководят страной.

Для этого Пекину не надо отправлять наземные силы для штурма тайваньского побережья, достаточно морской блокады, кибератак, угроз и постоянной демонстрации силы, к чему со все большей регулярностью прибегают китайские вооруженные силы во время своих военных учений в регионе.

Украина в центре внимания: почему результаты российско-украинской войны важны как Китаю, так и США?

Пока Трамп и Си прогуливались садами Чжуннаньхая, спорили вокруг инвестиций и Тайваня, в Украине пытались уловить другой момент – насколько глубоко лидеры США и Китая будут обсуждать вопрос российско-украинской войны. Предварительно, оба выразили стандартные отговорки о том, что стоит быстрее искать пути к завершению войны и восстановить стабильность.

На самом же деле, за этой довольно стандартной дипломатической лексикой, звучащей буквально как "мы за все хорошее, против всего плохого", кроется настоящий интерес китайского лидера российской агрессии.

Си Цзиньпин, обеспечивая ограниченную поддержку Москвы, тестирует реакцию Запада на постоянную эскалацию со стороны Кремля и видит фактическое отсутствие реального ответа со стороны Европы и НАТО уже на прямые провокации Владимира Путина против других стран Европы.

В то же время, несмотря на весь скептицизм Дональда Трампа по вопросу поддержки Украины, США все чаще рассматривают Украину и Тайвань в одном пакете своей стратегии сдерживания. Аналитик Артур Харитонов также обращает внимание на то, что вопрос российско-украинской войны поднимался в одном блоке обсуждения вместе с Тайванем и войной в Иране, что подчеркивает важность российско-украинской войны для обеих сторон.

Логика здесь довольно проста, ведь если США демонстрируют слабость или нестабильность в поддержке Украины, это автоматически влияет на восприятие американских гарантий безопасности в Азии. И наоборот – способность Вашингтона долго поддерживать Киев становится для союзников сигналом, что США готовы "прикрыть" их в случае длительного глобального противостояния.



Зато Китай в вопросе Украины пытается осторожно балансировать. Пекин не заинтересован в прямом конфликте с Западом и, прежде всего, Европой, даже руками России. Однако допустить поражения Кремля в войне против Украины он также не может. Си Цзиньпин делает ставку на затяжной конфликт, который истощает США и Европу и отвлекает внимание Запада от наращивания китайского влияния в Азии.

Именно поэтому, по мнению Харитонова, Дональд Трамп и будет пытаться всеми силами "оторвать" Россию от китайского влияния.

Артур Харитонов Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Дональд Трамп сфокусирован на своем плане, который очень не нравится украинцам, – перехвате китайского влияния на Россию. Что это означает? Что Трамп предлагает россиянам какое-то сепаратное соглашение без Китая, где россияне должны уменьшить свою зависимость от Китая, открывшись для американских денег и инвестиций. Это предполагает снятие американских санкций с России и остановку российской войны против Украины.

Сам Кремль сегодня находится в позиции прямой зависимости от Китая, и она только растет. Современные российско-китайские отношения становятся все более асимметричными: Кремль загоняет себя во все большую зависимость от закупок Китаем своих энергоносителей, а товары китайского производства все чаще замещают даже те, которые россияне привыкли изготавливать собственноручно для внутреннего потребления.

Собственно, идея Дональда Трампа заключается в том, чтобы предложить россиянам экономическую интеграцию в Запад, вместо Востока.

Си Цзиньпину это очень не нравится, и он хочет, наоборот, чтобы все сделки шли через него, а Америка признала за Китаем право дальше каннибализировать Россию, интегрировать ее в свои системы и лелеять ее зависимость,

– объясняет Артур Харитонов.

В конце концов, между Москвой и Пекином сегодня до сих пор нет абсолютного доверия и взаимопонимания. Даже наоборот – Кремль так же нервничает из-за любых попыток Дональда Трампа стабилизировать отношения США с Китаем.

Владимир Путин готовит собственный визит в Пекин уже 19 мая, почти сразу после американского президента. Очевидно, Кремль пытается не допустить даже частичного потепления между двумя крупнейшими экономиками мира или же получить от Пекина определенное одобрение на продолжение своей агрессии против Украины.



И именно для Украины здесь есть как положительный, так и тревожный сигналы одновременно. Из плюсов – Китай вряд ли готовится начать открытую военную поддержку Кремля. Пекин слишком зависим от торговых отношений с Европейским союзом, и такой шаг фактически разорвет эти связи.

Собственно, отговорка о "быстром поиске выхода из конфликта" со стороны Пекина читается буквально как фиксация своей непричастности к российской агрессии против Украины, а потенциально – и против остальной Европы.

Однако тревожным сигналом является нечто значительно более широкое. Brookings Institution в своем исследовании прямо указывает на то, что Китай внимательно изучает каждый этап войны России против Украины, то есть действенность санкционного давления против Москвы, скорость принятия решений по военной помощи Украине, а в дополнение – внутренние политические споры внутри США и ЕС вокруг поддержки Украины.

Таким образом, Пекин пытается просчитать потенциальную реакцию Запада на будущий конфликт за Тайвань и мотивацию союзников защищать остров.

Несмотря на физическую дистанцию между Украиной и Тайванем и совершенно разный региональный контекст, обе страны все глубже вплетаются в одну геополитическую логику. Для союзников США в Азии ход и результаты войны в Украине является своеобразным индикатором того, насколько стабильной останется американская система гарантий безопасности. Особенно на фоне все более хаотичной внешней политики самого Трампа и растущих амбиций Си Цзиньпина.