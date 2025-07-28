Трамп сказал, что собирается уменьшить 50-дневный срок, который дал Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен уменьшить 50-дневный срок, который дал Путину. За это время Россия должна была бы заключить мирное соглашение или же столкнется с жесткими тарифами.

Об этом Трамп рассказал журналистам во время визита в Шотландию перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что Трамп заявил о сокращении срока, который дал Путину?

Президент США Дональд Трамп заявил, что сократит свой 50-дневный ультиматум Путину для заключения соглашения о перемирии, поскольку "уже знает ответ".

Трамп рассказал, что сколько бы ни велись переговоры с россиянами, Путин все равно потом начинает бомбардировки Украины, в частности Киева.

Я очень разочарован в президенте Путине. Поэтому нам придется пересмотреть это, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что, думаю, я уже знаю ответ,

– заявил Трамп.

Трамп ранее пригрозил Путину 100-процентными тарифами на покупателей российских энергоресурсов. Чтобы избежать этого Путин, по условиям Трампа, имеет 50 дней, чтобы согласиться на перемирие с Украиной.