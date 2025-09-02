Мир ждал выступления президента США 2 сентября, ведь он обещал сделать важное заявление. В то же время чего-то конкретного Трамп не сказал, а в отношении Путина был довольно загадочным.

Что сказал Трамп о Путине 2 сентября?

Во время пресс-конференции журналисты спросили президента США, говорил ли он с Путиным в течение последней недели.

Я узнал вещи, которые будут очень интересными. Вы узнаете об этом в ближайшие дни,

– с интригой высказался Трамп.

Также его спросили, будут ли какие-то последствия, если встреча Зеленского и Путина не состоится.

"Посмотрим, что они будут делать и что произойдет. Я очень внимательно слежу за этим. На прошлой неделе они потеряли 7 тысяч – между двумя странами, 7 313 солдат, если быть точным, – без всякой причины. И это русские, и это украинцы, но знаете, они солдаты. Я хочу, чтобы это закончилось", – в присущем ему стиле заявил Трамп.

Кроме этого, он прокомментировал встречу на Аляске.

Несколько недель назад у меня состоялась очень хорошая встреча с Путиным. Если из этого ничего не получится, мы займем другую позицию,

– пообещал президент Соединенных Штатов.

В этот день Трамп дал интервью: говорил о разочаровании в Путине

Американский журналист Скотт Дженнингс 2 сентября обнародовал отрывок интервью с американским лидером.

Трамп говорит мне, что он "разочарован" Путиным и что он "сделает что-то, чтобы помочь людям жить",

– написал медийщик в Х.

Впрочем, риторика Трампа была привычной. Он снова говорил, что "всегда имел прекрасные отношения" с Путиным, что тысячи людей гибнут, что "это война, которая не имеет смысла" и она бы никогда не началась, если бы он был президентом.

"Посмотрим, что будет дальше, но я очень разочарован Путиным. Я могу это сказать. Мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Каждую неделю погибает 7 тысяч людей, преимущественно солдаты, но все же 7 тысяч .... людей. И если я могу помочь это остановить, я считаю, что это – мой долг", – сказал он Дженнингсу.

Какие последние заявления Трампа о войне в Украине?