Если не получится, займем другую позицию, – Трамп загадочно ответил на вопрос о войне и Путине
- Трамп на пресс-конференции 2 сентября отметил, что узнал новые интересные вещи о Путине, которые будут обнародованы в ближайшие дни.
- Трамп также вспомнил о встрече с Путиным на Аляске несколько недель назад, отметив, что если ничего не получится, США займут другую позицию.
- В интервью в этот же день Трамп выразил разочарование в Путине, отметив, что тысячи людей гибнут в войне, которую он считает бессмысленной, и обещал "сделать что-то, чтобы помочь людям жить".
Мир ждал выступления президента США 2 сентября, ведь он обещал сделать важное заявление. В то же время чего-то конкретного Трамп не сказал, а в отношении Путина был довольно загадочным.
Что сказал Трамп о Путине 2 сентября?
Во время пресс-конференции журналисты спросили президента США, говорил ли он с Путиным в течение последней недели.
Я узнал вещи, которые будут очень интересными. Вы узнаете об этом в ближайшие дни,
– с интригой высказался Трамп.
Также его спросили, будут ли какие-то последствия, если встреча Зеленского и Путина не состоится.
"Посмотрим, что они будут делать и что произойдет. Я очень внимательно слежу за этим. На прошлой неделе они потеряли 7 тысяч – между двумя странами, 7 313 солдат, если быть точным, – без всякой причины. И это русские, и это украинцы, но знаете, они солдаты. Я хочу, чтобы это закончилось", – в присущем ему стиле заявил Трамп.
Кроме этого, он прокомментировал встречу на Аляске.
Несколько недель назад у меня состоялась очень хорошая встреча с Путиным. Если из этого ничего не получится, мы займем другую позицию,
– пообещал президент Соединенных Штатов.
Трамп говорит о Путине: смотрите видео
В этот день Трамп дал интервью: говорил о разочаровании в Путине
Американский журналист Скотт Дженнингс 2 сентября обнародовал отрывок интервью с американским лидером.
Трамп говорит мне, что он "разочарован" Путиным и что он "сделает что-то, чтобы помочь людям жить",
– написал медийщик в Х.
Впрочем, риторика Трампа была привычной. Он снова говорил, что "всегда имел прекрасные отношения" с Путиным, что тысячи людей гибнут, что "это война, которая не имеет смысла" и она бы никогда не началась, если бы он был президентом.
"Посмотрим, что будет дальше, но я очень разочарован Путиным. Я могу это сказать. Мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Каждую неделю погибает 7 тысяч людей, преимущественно солдаты, но все же 7 тысяч .... людей. И если я могу помочь это остановить, я считаю, что это – мой долг", – сказал он Дженнингсу.
Какие последние заявления Трампа о войне в Украине?
- В последнее время политик мало появляется на публике, что обусловило даже слухи о его смерти.
- Но до этого СМИ писали: Трамп недоволен тем, что ему не удается закончить войну. Он "просто хочет, чтобы она быстрее завершилась и почти неважно как", говорили источники.
- Тем временем Путин в многочисленных заявлениях повторяет свои тезисы о "защите русскоязычных" и "Россию спровоцировали". Москва даже достала из небытия Виктора Януковича.
- Зеленский прокомментировал "свежие" заявления Путина.