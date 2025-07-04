Трамп сказал Зеленскому, что поможет с ПВО и разберется с поставками оружия, – Axios

В пятницу, 4 июля, состоялся разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Президент США сказал украинскому лидеру, что хочет помочь с противовоздушной обороной, и что он проверит, какая военная помощь была приостановлена.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Смотрите также В ближайшее время состоится встреча команд Украины и США, – Зеленский в ближайшее время

Что Трамп сказал Зеленскому

Во время телефонного разговора с украинским лидером Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят помочь Украине с противовоздушной обороной из-за роста российских атак. Журналистам об этом рассказали украинский чиновник и источник, знакомый с деталями разговора.

Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, что именно было приостановлено, если что-то действительно поставили на паузу,

– сказал собеседник Axios.

Представитель Украины подчеркнул, что Трамп и Зеленский договорились о встрече команд США и Украины в ближайшее время для обсуждения ПВО и других видов вооружения.

Журналист, знакомый с деталями, рассказал, что президенты общались около 40 минут. Основными темами разговора были недавние усиление воздушных атак России против Украины и возможные поставки систем ПВО для защиты украинского неба.