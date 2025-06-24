Генсек НАТО прокомментировал "слив" Трампом его комплиментарных сообщений

Дональд Трамп по дороге на саммит в Гааге "слил" в сеть сообщения от генсека НАТО, в которых он хвалил президента США. Впоследствии Марк Рютте прокомментировал это.

Так, генсек НАТО заявил, что никаких проблем нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Рютте о переписке с Трампом

Издание отметило, что Марк Рютте, кажется, не беспокоился о том, что Дональд Трамп обнародовал скриншот их переписки.

У меня нет абсолютно никаких проблем с этим, потому что в этом нет ничего, что должно оставаться тайной,

– заявил генсек НАТО.

Добавим, согласно обнародованному скриншоту, Рютте поздравил Трампа и поблагодарил за решительные действия в Иране. В частности, написал, что это действительно было "чрезвычайно". Также отметил, что "никто другой не решился бы на такое".

Кроме того, генеральный секретарь хвалил президента США за то, что он настоял на увеличении расходов на оборону со стороны других членов НАТО.