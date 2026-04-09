Трамп снова угрожает применить беспрецедентную силу против Ирана

Американский президент Дональд Трамп выдвинул повторную угрозу Ирану относительно возможного применения "беспрецедентной силы", если Тегеран не будет придерживаться всех условий двухнедельного прекращения огня.

Об этом сообщает The Times of Israel. Ранее по инициативе Пакистана стороны договорились на временное перемирие.

Как Трамп угрожает Ирану?

Издание, ссылаясь на публикацию Дональда Трампа в соцсети Truth Social, сообщает, что президент США в очередной раз пригрозил Ирану серьезным ударом в случае нарушения ранее достигнутых договоренностей между сторонами.

Все корабли, самолеты и военный персонал США с дополнительными боеприпасами, вооружением и всем остальным, что является уместным и необходимым для смертельного преследования и уничтожения уже существенно ослабленного врага, будут оставаться на местах в Иране и вокруг него до тех пор, пока не будет полностью достигнуто настоящее соглашение,

– написал он.

По его словам, в случае невыполнения предварительно согласованного соглашения в дальнейшем Соединенные Штаты возобновят активные боевые действия против Ирана, которые, как уверяет американский президент, вероятно, будут "еще более масштабными и сильными".

"Это было договорено давно, и несмотря на всю фальшивую риторику об обратном – никакого ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открытым и безопасным. Тем временем наша замечательная армия готовится и отдыхает", – добавил он.

