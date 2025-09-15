Трамп спрашивал генералов, побеждает ли Россия в войне: что те ответили
- Генерал Кит Келлог сказал Трампу, что российская армия не побеждает в войне против Украины.
- Если бы оккупанты побеждали, то давно были бы в Киеве.
На днях спецпредставитель Трампа Кит Келлог посетил Украину. Генерал в отставке оценил ситуацию на поле боя.
На 21-й ежегодной встрече YES в Киеве Кит Келлог отметил, что оккупанты оказались не такими сильными, как они об этом заявляли. Украинцы развеяли миф о непобедимости российской армии, передает 24 Канал.
Что говорили в Овальном кабинете о войне в Украине?
Кэллог рассказал, что обсуждал с Трампом в Овальном кабинете перспективы России в войне против Украины.
Генерал возразил собеседникам, что российское войско "имеет преимущество". Келлог считает, что его не следует кому-то бояться. Захватчики не способны дойти до Берлина или куда-то еще.
Также чиновник рассказал, что президент Трамп спрашивал его, побеждает ли Россия в войне. На что генерал ответил: Нет. Келлог посоветовал американскому лидеру спросить мнение генерала Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Тот так же отметил, что Россия в Украине не побеждает.
Если бы Путин побеждал, он был бы в Киеве, к западу от Днепра, в Одессе и уже сменил бы правительство. На самом деле Россия проигрывает эту войну,
– подытожил Келлог.
Обратите внимание! Владимир Зеленский очертил свое видение победы. Она заключается в выживании страны с ее идентичностью, государственностью и независимостью. По его словам, пока Путину не удалось оккупировать всю Украину, победа остается на нашей стороне.
Какие еще заявления сделал Кит Келлог во время визита в Киев?
- Генерал Келлог заявил, что российская атака на Польшу не была случайностью. По его мнению, Владимир Путин действовал целенаправленно, стремясь проверить реакцию Альянса.
- Келлог вспомнил, чем обернулась для стран Европы политика "умиротворения", которую они вели в отношении гитлеровской Германии.
- Спецпредставитель Трампа предположил, что война быстро закончилась бы, если бы Китай полностью прекратил поддерживать Россию.