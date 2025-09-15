На 21-й ежегодной встрече YES в Киеве Кит Келлог отметил, что оккупанты оказались не такими сильными, как они об этом заявляли. Украинцы развеяли миф о непобедимости российской армии, передает 24 Канал.

Что говорили в Овальном кабинете о войне в Украине?

Кэллог рассказал, что обсуждал с Трампом в Овальном кабинете перспективы России в войне против Украины.

Генерал возразил собеседникам, что российское войско "имеет преимущество". Келлог считает, что его не следует кому-то бояться. Захватчики не способны дойти до Берлина или куда-то еще.

Также чиновник рассказал, что президент Трамп спрашивал его, побеждает ли Россия в войне. На что генерал ответил: Нет. Келлог посоветовал американскому лидеру спросить мнение генерала Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Тот так же отметил, что Россия в Украине не побеждает.

Если бы Путин побеждал, он был бы в Киеве, к западу от Днепра, в Одессе и уже сменил бы правительство. На самом деле Россия проигрывает эту войну,

– подытожил Келлог.

Обратите внимание! Владимир Зеленский очертил свое видение победы. Она заключается в выживании страны с ее идентичностью, государственностью и независимостью. По его словам, пока Путину не удалось оккупировать всю Украину, победа остается на нашей стороне.

Какие еще заявления сделал Кит Келлог во время визита в Киев?