На 21-й щорічній зустрічі YES у Києві Кіт Келлог наголосив, що окупанти виявилися не такими сильними, як вони про це заявляли. Українці розвіяли міф про непереможність російської армії, передає 24 Канал.

Що говорили в Овальному кабінеті про війну в Україні?

Келлог розповів, що обговорював із Трампом в Овальному кабінеті перспективи Росії у війні проти України.

Генерал заперечив співрозмовникам, що російське військо "має перевагу". Келлог вважає, що його не слід комусь боятися. Загарбники не здатні дійти до Берліна або кудись ще.

Також чиновник розказав, що президент Трамп питав його, чи перемагає Росія у війні. На що генерал відповів: Ні. Келлог порадив американському лідеру спитати думку генерала Дена Кейна, голову Об'єднаного комітету начальників штабів США. Той так само зазначив, що Росія в Україні не перемагає.

Якби Путін перемагав, він був би в Києві, на захід від Дніпра, в Одесі й уже змінив би уряд. Насправді Росія програє цю війну,

– підсумував Келлог.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський окреслив своє бачення перемоги. Вона полягає у виживанні країни з її ідентичністю, державністю та незалежністю. За його словами, поки Путіну не вдалося окупувати усю Україну, перемога залишається на нашому боці.

