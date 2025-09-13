12 вересня Кіт Келлог зустрівся із Володимиром Зеленським у Києві. Під час спільної пресконференції президент зауважив, що коли американський генерал перебуває в українській столиці, її мешканці можуть хоч трохи виспатись. Глава держави навіть запропонував надати Келлогу громадянство і квартиру в Україні, якщо це зупинить масовані удари Росії, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін уже атакував НАТО: чому настав час для Альянсу збивати російські дрони над Україною

Як Келлог реагує на жарти українців?

Зеленський зауважив, що з іншими іноземними представниками так не працює. Коли у Києві, наприклад, був генсек ООН, Путін показово атакував місто не лише дронами, але й ракетами.

Українці не відстають від свого президента і теж жартують на тему "чудодійної сили" Келлога і просять генерала не повертатися до США.

Спецпредставник Трамп відреагував на роль, якою його вшанували в Україні. Він зауважив, що його ім'я українською звучить як "кіт". Ця тварина є символом безпеки та захисту.

Коли "Кіт" відвідує Україну, Росія призупиняє удари по цивільних, даруючи кілька ночей миру. Миру, який сильна Америка пропонує іншим націям,

– написав Келлог у пості в соцмережі "Х".

Келлог з очільником ГУР Будановим біля пам'ятника коту / Фото зі сторінки спецпредставника Трампа

Зверніть увагу! Коли Кіт Келлог приїздив до України на День Незалежності, місцеві жителі настільки тепло його прийняли, що посольству США довелося надати спецпредставнику Трампа додаткову охорону.

Які останні заяви Кіта Келлога про війну в Україні?