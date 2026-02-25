Результатами голосування поділився очільник МЗС України Андрій Сибіга в мережі X.

У четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка міцного миру в Україні", яку ініціював Київ. У документі міститься заклик до негайного припинення вогню й підтверджується важливість поваги до суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Також резолюція закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення усіх викрадених осіб та повернення цивільних.

Сибіга повідомив, що документ підтримали 107 країн, а виступили проти – 12. Серед них – Росія, Білорусь, КНДР, Іран, Куба, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея, Малі, Судан, Нікарагуа та Нігер. Ще 51 країна утрималась від відповіді. Ідеться про США, Китай, Вірменія, Індія, Казахстан, ОАЕ.

Глава МЗС України висловив подяку державам, які підтримали Україну у цьому важливому питанні.

Для нас це не просто чергове голосування. Це підтвердження того, що Україна не самотня – і що принципи Статуту ООН все ще мають значення,

– наголосив Сибіга.

I welcome today's adoption of the UN GA resolution “Support for lasting peace in Ukraine” initiated by Ukraine. At defining moments, the international community must be clear. Today, it is.



For us, this is not just another vote. It is a reaffirmation that Ukraine is not alone —… pic.twitter.com/tmd0mG17OU — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) February 24, 2026

Штати розкритикували за рішення утриматись від голосування: що відомо?

Ексспецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог різко висловився щодо позиції Вашингтону у голосуванні за резолюцію ООН про мир в Україні.

ООН голосувала за тривалий мир в Україні, а ми утрималися. Подумайте самі. Це не ділова угода – це війна,

– наголосив він.

Водночас у США знайшли виправдання – заступниця посла США при ООН Теммі Брюс заявила, що Штати мають застереження щодо деяких формулювань документа, втім й надалі продовжуватимуть працювати над укладенням мирної угоди для України.

Брюс вважає, що текст документа може зашкодити перебігу мирних перемовин.

