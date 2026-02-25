Результатами голосування поділився очільник МЗС України Андрій Сибіга в мережі X.

У четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Підтримка міцного миру в Україні", яку ініціював Київ. У документі міститься заклик до негайного припинення вогню й підтверджується важливість поваги до суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Також резолюція закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення усіх викрадених осіб та повернення цивільних.

Сибіга повідомив, що документ підтримали 107 країн, а виступили проти – 12. Серед них – Росія, Білорусь, КНДР, Іран, Куба, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея, Малі, Судан, Нікарагуа та Нігер. Ще 51 країна утрималась від відповіді. Ідеться про США, Китай, Вірменія, Індія, Казахстан, ОАЕ.

Глава МЗС України висловив подяку державам, які підтримали Україну у цьому важливому питанні.

Для нас це не просто чергове голосування. Це підтвердження того, що Україна не самотня – і що принципи Статуту ООН все ще мають значення,
– наголосив Сибіга.

Штати розкритикували за рішення утриматись від голосування: що відомо?

Ексспецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог різко висловився щодо позиції Вашингтону у голосуванні за резолюцію ООН про мир в Україні.

ООН голосувала за тривалий мир в Україні, а ми утрималися. Подумайте самі. Це не ділова угода – це війна,
– наголосив він.

Водночас у США знайшли виправдання – заступниця посла США при ООН Теммі Брюс заявила, що Штати мають застереження щодо деяких формулювань документа, втім й надалі продовжуватимуть працювати над укладенням мирної угоди для України.

Брюс вважає, що текст документа може зашкодити перебігу мирних перемовин.

Як США хотіли змінити текст резолюції ООН про мир в Україні?

  • У листопаді 2025 року адміністрація Трампа запропонувала змінити деякі пункти у резолюції ООН щодо України.

  • Зокрема американці запропонували прибрати формулювання, яке підтверджує суверенітет України й засуджує російську агресію та анексію Криму й інших областей.

  • США наполягають подати формулювання "війна в Україні" нібито в ширшому форматі, не включаючи до нього суверенітет та незаконні дії Росії.

  • Нагадаємо, влітку 2025 року ЗМІ повідомляли, що США таємно обговорювали текст власного документа ООН щодо України із Росією. Тоді американська версія не містила звинувачень російської сторони у агресії проти Києва і була м'яка у висловлюваннях. Після того, як ООН замінила деякі положення, Америка відмовилась голосувати за власну резолюцію.