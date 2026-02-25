Результатами голосования поделился глава МИД Украины Андрей Сибига в сети X.
Не все страны поддержали резолюцию ООН о мире: кто воздержался?
В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Генассамблея ООН приняла резолюцию "Поддержка прочного мира в Украине", которую инициировал Киев. В документе содержится призыв к немедленному прекращению огня и подтверждается важность уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Также резолюция призывает к полному обмену военнопленными, освобождению всех похищенных лиц и возвращению гражданских.
Сибига сообщил, что документ поддержали 107 стран, а выступили против – 12. Среди них – Россия, Беларусь, КНДР, Иран, Куба, Буркина-Фасо, Бурунди, Эритрея, Мали, Судан, Никарагуа и Нигер. Еще 51 страна воздержалась от ответа. Речь идет о США, Китай, Армения, Индия, Казахстан, ОАЭ.
Глава МИД Украины выразил благодарность государствам, которые поддержали Украину в этом важном вопросе.
Для нас это не просто очередное голосование. Это подтверждение того, что Украина не одинока – и что принципы Устава ООН все еще имеют значение,
– подчеркнул Сибига.
Штаты раскритиковали за решение воздержаться от голосования: что известно?
Экс-спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог резко высказался относительно позиции Вашингтона в голосовании за резолюцию ООН о мире в Украине.
ООН голосовала за длительный мир в Украине, а мы воздержались. Подумайте сами. Это не деловое соглашение – это война,
– подчеркнул он.
В то же время в США нашли оправдание – заместитель посла США при ООН Тэмми Брюс заявила, что Штаты имеют предостережения относительно некоторых формулировок документа, впрочем и в дальнейшем будут продолжать работать над заключением мирного соглашения для Украины.
Брюс считает, что текст документа может повредить ходу мирных переговоров.
Как США хотели изменить текст резолюции ООН о мире в Украине?
В ноябре 2025 года администрация Трампа предложила изменить некоторые пункты в резолюции ООН по Украине.
В частности американцы предложили убрать формулировку, которая подтверждает суверенитет Украины и осуждает российскую агрессию и аннексию Крыма и других областей.
США настаивают подать формулировку "война в Украине" якобы в более широком формате, не включая в него суверенитет и незаконные действия России.
Напомним, летом 2025 года СМИ сообщали, что США тайно обсуждали текст собственного документа ООН по Украине с Россией. Тогда американская версия не содержала обвинений российской стороны в агрессии против Киева и была мягкая в высказываниях. После того, как ООН заменила некоторые положения, Америка отказалась голосовать за собственную резолюцию.