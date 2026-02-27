Головувати у Раді безпеки Меланія Трамп буде лише один день, 2 березня. Про це повідомив посол США в ООН Майк Волц.
Що відомо про головування Меланії Трамп в Радбезі?
Робимо історію! Меланія Трамп стане першою дружиною президента США, яка очолить Радбез – у перший же день головування Америки в Раді. Зробимо ООН великою знову!,
– написав Волц.
Очікується, що Меланія Трамп виступить із промовою присвяченою ролі освіти у забезпеченні миру.
"Перша леді переосмислює свою роль, і це ще одне її проривне досягнення. Вперше в історії перша леді звернеться до Ради Безпеки, залишаючись вірною своїй місії – надавати наступному поколінню можливості через освіту та технології", – сказало джерело Fox News Digital.
Майк Волц зазначив у коментарі виданню, що "це цілком логічно, що перша леді, палка й невтомна захисниця дітей, головуватиме … в Раді Безпеки".
Волц зазначив, що меседж Меланії про допомогу беззахисним через освіту та технології повністю відповідає американській місії в ООН – сприяти справжньому і тривалому миру.
Він додав, що як колишній спецпризначенець і нині дипломат, неодноразово переконувався, що мир зміцнюється там, де дітей навчають, а не залякують.
Довідка: У квітні 2026 року головування у Радбезі ООН перейде до Франції.
Яка роль Меланії у поверненні викрадених Росією українських дітей?
- Влітку 2025 року Меланія Трамп написала Володимиру Путіну лист із проханням сприяти поверненню викрадених українських дітей. Дональд Трамп передав лист диктатору під час зустрічі з ним на Алясці 15 серпня.
- Кілька місяців після цього – завдяки закритим зустрічам і телефонним розмовам відбулося возз'єднання восьми українських дітей з родинами.
- 29 січня 2026 року – Меланія Трамп повідомила в інтерв’ю Fox Business, що нарешті отримала від Путіна відповідь на свій лист. Перша леді США висловила обережний оптимізм і сподівання на нові успіхи у возз'єднанні дітей з родинами, не розкриваючи точний текст листа чи конкретних домовленостей.