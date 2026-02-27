Председательствовать в Совете безопасности Мелания Трамп будет только один день, 2 марта. Об этом сообщил посол США в ООН Майк Уолц.
Что известно о председательстве Мелании Трамп в Совбезе?
Делаем историю! Мелания Трамп станет первой женой президента США, которая возглавит Совбез – в первый же день председательства Америки в Совете. Сделаем ООН великой снова!,
– написал Волц.
Ожидается, что Мелания Трамп выступит с речью посвященной роли образования в обеспечении мира.
"Первая леди переосмысливает свою роль, и это еще одно ее прорывное достижение. Впервые в истории первая леди обратится к Совету Безопасности, оставаясь верной своей миссии – предоставлять следующему поколению возможности через образование и технологии", – сказал источник Fox News Digital.
Майк Волц отметил в комментарии изданию, что "это вполне логично, что первая леди, пылкая и неутомимая защитница детей, будет председательствовать … в Совете Безопасности".
Волц отметил, что месседж Мелании о помощи беззащитным через образование и технологии полностью соответствует американской миссии в ООН – способствовать настоящему и прочному миру.
Он добавил, что как бывший спецназовец и ныне дипломат, неоднократно убеждался, что мир укрепляется там, где детей учат, а не запугивают.
Справка: В апреле 2026 года председательство в Совбезе ООН перейдет к Франции.
Какова роль Мелании в возвращении похищенных Россией украинских детей?
- Летом 2025 года Мелания Трамп написала Владимиру Путину письмо с просьбой способствовать возвращению похищенных украинских детей. Дональд Трамп передал письмо диктатору во время встречи с ним на Аляске 15 августа.
- Несколько месяцев после этого – благодаря закрытым встречам и телефонным разговорам произошло воссоединение восьми украинских детей с семьями.
- 29 января 2026 года – Мелания Трамп сообщила в интервью Fox Business, что наконец-то получила от Путина ответ на свое письмо. Первая леди США выразила осторожный оптимизм и надежду на новые успехи в воссоединении детей с семьями, не раскрывая точный текст письма или конкретных договоренностей.