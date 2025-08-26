Про це пише 24 Канал із посиланням на The New York Post.
Які деталі візиту Келлога до Києва розповіли ЗМІ?
За словами американських посадовців, Келлог досяг значного прогресу у виконанні мети президента Трампа – завершити війну в Україні, і місцеві жителі настільки тепло його прийняли, що посольству США довелося залучити додаткову охорону через натовпи прихильників.
Протягом трьох днів перебування Келлога у Києві сирени майже не лунали, бо Володимир Путін скоротив атаки на столицю, хоч удари по інших регіонах тривали. Це викликало хвилю мемів, де Келлога зображували як святого, що захищає місто.
У виданні підкреслили, що Кіт Келлог відіграє ключову роль у закликах до Києва прийняти пропозиції Трампа, зокрема останню ідею – організувати зустріч Путіна і Зеленського. Україна погодилася, Росія – чинить опір.
Що відомо про візит Келлога до Києва?
Спецпредставник президента США прибув до Києва 24 серпня, до Дня Незалежності України. Його помітили на урочистій події поблизу Софійського собору в українській столиці та стояв поруч із главою ОП Андрієм Єрмаком та секретарем РНБО Рустемом Умеровим.
Володимир Зеленський вручив іноземним гостям державні нагороди. Зокрема, президент України нагородив Кіта Келлога орденом "За заслуги" І ступеня.
Український лідер провів зустріч з Кітом Келлогом та назвав її хорошою. "Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни. Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві", – розповів деталі Зеленський.