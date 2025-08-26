Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Post.
Какие детали визита Келлога в Киев рассказали СМИ?
По словам американских чиновников, Кэллог достиг значительного прогресса в выполнении цели президента Трампа – завершить войну в Украине, и местные жители настолько тепло его приняли, что посольству США пришлось привлечь дополнительную охрану из-за толп сторонников.
В течение трех дней пребывания Келлога в Киеве сирены почти не звучали, потому что Владимир Путин сократил атаки на столицу, хотя удары по другим регионам продолжались. Это вызвало волну мемов, где Келлога изображали как святого, защищающего город.
В издании подчеркнули, что Кит Келлог играет ключевую роль в призывах к Киеву принять предложения Трампа, в частности последнюю идею – организовать встречу Путина и Зеленского. Украина согласилась, Россия – сопротивляется.
Что известно о визите Келлога в Киев?
Спецпредставитель президента США прибыл в Киев 24 августа, ко Дню Независимости Украины. Его заметили на торжественном событии вблизи Софийского собора в украинской столице и стоял рядом с главой ОП Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.
Владимир Зеленский вручил иностранным гостям государственные награды. В частности, президент Украины наградил Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени.
Украинский лидер провел встречу с Китом Келлогом и назвал ее хорошей. "Обсудили, как можем повлиять на россиян, заставить их к реальным переговорам и окончанию войны. Санкции, пошлины – все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве", – рассказал детали Зеленский.