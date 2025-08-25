Ведуча 24 Каналу Софія Трощук розповіла, що на Молитовному сніданку обговорили дуже багато важливих тем для нашої держави. Головне питання – це війна Росії проти України.

Як пройшов Молитовний сніданок?

Софія Трощук зазначила, що на Молитовному сніданку був присутній спецпредставник США з питань України Кіт Келлог. Він підсумував усі зусилля навколо миру, до яких намагається вдаватися Дональд Трамп. За його словами, це непросте завдання, над яким дуже багато працювали.

Ви бачите, що ми працюємо над мирним процесом, дуже тяжко працюємо над цими питаннями. Сподіваємося дійти до ситуації, коли вже у найближчому майбутньому можна буде дійти до безпекової гарантії. Це робота, яка ще триває,

– заявив Келлог.

На подію також прибув Президент України Володимир Зеленський, а з ним – прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Вони долучилися до Молитовного сніданку після обговорень важливих деталей щодо української безпеки, співпраці між двома державами. Український лідер подякував союзникам за підтримку нашої держави.

Є союзники за цінностями в боротьбі, яку веде Україна. Це боротьба за життя – найголовніше, що у нас є. Коли ми бачимо ваші справи, коли ми чуємо ваші слова підтримки, молитви за нас, наших людей, діточок, за Україну в цілому, ми знаємо, що ми не одні. Ми на світлій стороні історії. Отже, нам під силу зупинити зло,

– наголосив президент.

Також із молитвою прибув американський пастор, якого називають наближеним до Трампа, Марк Бернс. Він розповів, як змінив свої погляди щодо України. За його словами, пропаганда, яку нав’язували республіканцям, виявилася брехнею.

Як і багато республіканців, що виступають за партію MAGA Трампа, ми були проти підтримки України через неправдивий наратив, який нам втовкмачували. Наприклад, головне було те, що українці – неонацисти, расисти, не мають релігійної свободи. Усе це брехня. Мені довелося приїхати до Києва та Бучі і побачити спустошення, спричинені Росією, те, що вони роблять проти невинних людей,

– підкреслив пастор зі США.

Найбільше під час Молитовного сніданку говорили про війну Росії проти України, а також щиро молилися. Подія об'єднала вірян різних релігій, які сидять за одним столом та розв’язують питання. Це приклад стійкості, незалежності та взаємоповаги.

Що таке Молитовний сніданок?

Молитовний сніданок – це американська традиція, яку вже кілька років втілюють, зокрема, і в Україні. Їх започаткували у США з ініціативи протестантських священників, які в умовах гострого політичного протистояння запросили конгресменів на спільну молитву. Упродовж десятиліть ця подія об'єднує різні кола і додає сили дипломатії. Учасники збираються за столами. Зустріч розпочинається і завершується молитвою, а під час символічного сніданку відбувається обговорення. Є також офіційні виступи.

Під час Молитовного сніданку говорили про важливі речі. Зокрема, про політичні аспекти. Наприклад, майбутнє України, те, що Європа має стати сильнішою, наростити свої зусилля. Керівник ради з національної політики США Боб Мак'юен говорив про те, що Європі потрібно подорослішати і взяти на себе відповідальність.

На заході вшанували жертв російської агресії, зокрема, українських дітей, яких викрала Росія. Думали над тим, як їх повертати ефективніше. Вшановували жертв російської терористичної агресії, вбитих українських дітей.

Мабуть, найглибші емоції у всіх викликав момент, коли згадували загиблих дітей, коли звучала окрема молитва за них. Усі учасники побачили, що у кожного на столі є невеличка книжечка з іменем якоїсь загиблої дитини. Побачивши на екрані цей величезний перелік, почувши, що це тільки ті, кого можна було порахувати, думаю, це був такий найглибший і найсумніший момент Молитовного сніданку, але, мабуть, найважливіший,

– сказав письменник і ветеран Артур Дронь.

